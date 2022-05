Eintracht Frankfurt will seinen Fans den Europa-League-Pokal so oft es geht öffentlich präsentieren. Zuvor musste Vorstand Axel Hellmann aber dafür sorgen, dass die Trophäe nicht im Trubel verlorenging.

Beim Autokorso durch Frankfurt am vergangenen Donnerstag war der Europa-League-Pokal das Objekt der Begierde: Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt, reichte die Trophäe vom legendären Abend in Sevilla immer wieder herum, damit möglichst viele Fans ihn sehen und anfassen konnten.

"Wir werden ganz viele Anlässe schaffen"

Der Verein will nun möglichst viele Fotogelegenheiten mit dem Pokal schaffen. "Wir werden vor allem bei den öffentlichen Trainings in der Vorbereitung den Pokal so aufstellen, dass jeder, der will, sein Bild mit diesem Pokal bekommen wird. Das kann ich garantieren", verkündete Eintracht-Vorstand Axel Hellmann im heimspiel! des hr-fernsehens am Montag. Zwar ließen die Rahmenbedingungen der UEFA zum Umgang mit der Silberware nicht allzu viel zu. Aber: "Wir werden ganz viele Anlässe schaffen." Auch zu großen Fanveranstaltungen könne der Verein ihn mitbringen.

Hellmann selbst passte im Feier-Trubel auf, dass die Trophäe es überhaupt nach Frankfurt und schließlich zur Eintracht schaffte. "Ich kenne das schon vom Pokalfinale 2018: Am Ende sind alle plötzlich weg und keiner überlegt sich, was mit dem Pokal ist", weiß der 50-Jährige. In der langen Nacht von Sevilla beauftragte er deshalb Timothy Chandler, der den 15-Kilo-Riesen pflichtbewusst mit ins Bett nahm.

Hellmann nimmt den Pokal mit heim

Für die Feier im Römer am Tag danach hatte Hellmann keine Aufpasser bestimmt - und musste sich prompt selbst kümmern, als alle anderen bereits gegangen waren. "Die Security hat mich gefragt, was wir mit dem Pokal machen. Ich habe ihn mit nach Hause genommen."

Und obwohl Eintracht Frankfurt die Trophäe bereits 1980 gewonnen hatte - ein Nachbau des Pokals ist im Besitz des Eintracht Museums - hat der Verein nun ein "Briefkopf-Problem": "Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das jetzt machen", so Hellmann. "UEFA-Cup-Sieger 1980 und 2022 stimmt ja nicht." Denn während der Pokal derselbe blieb, war der Wettbewerb im Jahr 2009 in Europa League umbenannt worden. Ein Luxus-Problem - genau wie das der Eintracht-Fans, zu welcher Gelegenheit sie demnächst das Mitbringsel aus Sevilla genauer betrachten und fotografieren werden.