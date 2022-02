Eintracht Frankfurt wird ab der kommenden Saison wieder eine zweite Mannschaft haben. Der Hessische Fußball Verband hat dem Antrag auf Aufnahme einer zweiten Mannschaft in die Hessenliga zugestimmt.

Eintracht Frankfurt wird ab der Saison 2022/23 wieder eine zweite Mannschaft an den Start schicken. Das gab der Klub am Montagabend bekannt. Die Hessen hatten in der Vorwoche den Antrag auf Eingliederung der zweiten Mannschaft in die Hessenliga beantragt, nun hat der HFV-Ausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung die Eingliederung beschlossen. Eintracht Frankfurt II wird demnach ab der Saison 2022/23 in der Hessenliga antreten.

"Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, vor allem beim HFV und den Hessenligisten, für das Vertrauen und die Unterstützung", wurde Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Mit der Zustimmung sind nun die formellen Weichen gestellt, um die Nachwuchsförderung bei Eintracht Frankfurt weiter vorantreiben zu können. Hinsichtlich der künftigen Ausrichtung ist die Wiedereinführung einer zweiten Mannschaft ein Meilenstein für Eintracht Frankfurt."

Mehrwert für junge Talente

HFV-Vizepräsident Torsten Becker erklärte: "Die HFV-Spielordnung sieht diese Möglichkeit vor, dass ab 1. Juli eine untere Mannschaft eines Vereins der Lizenzligen auf Verbandsebene eingruppiert werden kann. Der HFV-Ausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung unterstützt dieses Vorhaben und möchte damit seinen Teil zur Förderung junger lokaler Talente beitragen." Den Mehrwert für junge Talente betonte auch Verbandsfußballwart und Hessenliga-Spielleiter Thorsten Bastian.

Die zweite Mannschaft werde organisatorisch im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt e.V. eingegliedert, das somit ab der Saison 2022/23 über elf Mannschaften verfügt, hieß es seitens des Vereins. Über weitere Einzelheiten werde man zu gegebener Zeit informieren.