Auf Umbruch folgt Aufbruch: Der neue Trainer Adi Hütter hat Eintracht Frankfurt auf ein neues Level gehoben und in die Bundesliga-Spitzengruppe geführt. Bei aller Attraktivität gibt es aber auch noch Schwächen. Ein Fazit.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Unglaublich tolle Hinrunde" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Es müssen schreckliche Szenen gewesen sein, die Präsident Peter Fischer am späten Samstagabend in der Kabine von Eintracht Frankfurt erlebte. Rund eine halbe Stunde nach Abpfiff der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern, der höchsten in der gesamten Hinrunde, berichtete der Vereinschef gewohnt blumig von Männern am körperlichen Tiefpunkt. Laufen eine Qual, Fußball spielen definitiv nicht mehr möglich. "Eines haben wir alle gesehen: Was die Körner angeht, ist das heute das Ende der Reise."

Eine Reise, die die Eintracht trotz des krachenden Fehlstarts im Sommer mit Super-Cup Klatsche und Pokal-Blamage bis in die K.o.-Phase der Europa League und die Spitzengruppe der Bundesliga geführt hat. Aus dem großen personellen Umbruch ist ein fußballerischer Aufbruch geworden. Der neue Trainer Adi Hütter hat die Fußstapfen von Vorgänger Niko Kovac nicht nur ausgefüllt. Er hat die Stärken des bestehenden Systems übernommen und die Eintracht an vielen Stellen besser gemacht.

Eintracht-Sturm verbreitet Angst und Schrecken

Am deutlichsten zu sehen ist das im Sturm. Sebastién Haller und Luka Jovic, beide im Pokalfinale nicht in der Frankfurter Startelf, haben sich gemeinsam mit Ante Rebic zum gefährlichsten Angriffstrio der Liga gemausert. Jovic führt mit zwölf Toren die Torjägerliste an, Haller hat neunmal getroffen. Rebic, der von Natur aus mehr Vorbereiter als Vollstrecker ist, immerhin fünfmal. Die Büffelherde, wie das magische Frankfurter Dreieck mittlerweile bundesweit genannt wird, steht symptomatisch für die entscheidenden Zutaten des Hütterschen Offensiv-Fußballs: Sie vereinen Power, Wucht und Tempo.

"Es hat mich begeistert, wie schnell die Mannschaft meine Ideen angenommen und umgesetzt hat", fasste Hütter am Samstagabend die rasante Entwicklung der vergangenen Monate zusammen. Nachdem unter Kovac stets die Absicherung des eigenen Tores im Vordergrund stand, ist seit dieser Saison der Vorwärtsgang Trumpf. Das von Hütter eingeführte und immer wieder einforderte Pressing funktioniert, die überfallartigen Konter sind für alle Teams schwer zu verteidigen. Wichtigstes Frankfurter Stilmittel: Geschwindigkeit.

Viele Spieler sind besser geworden

Das mit Sicherheit nicht topbesetzte Mittelfeld wird immer wieder schnell überbrückt, die entscheidenden Spieler im Aufbau sind die offensiven Außenverteidiger Danny da Costa und Filip Kostic. Zwei der großen Gewinner unter Hütter: "Viele Spieler haben sich individuell weiterentwickelt, das ist für mich als Trainer entscheidend." Neben da Costa und Dauer-Absteiger Kostic übernehmen im inzwischen perfektionierten 3-5-2-System zudem Youngster Evan N’Dicka und Routinier Gelson Fernandes Rollen, die ihnen so vor der Saison wohl nur die wenigsten zutrauten. Die prominenten Abgänge vermisst so richtig niemand mehr.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Der Akku war leer" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Einzig im zentralen Mittelfeld, der Schaltzentrale, klafft ohne die abgewanderten Kevin-Prince Boateng und Omar Mascarell noch immer eine große Lücke. Der Spanier Lucas Torró zeigte zwar gute Ansätze, fällt aber noch einige Zeit aus. Fernandes und Jonathan de Guzman sind bemüht, von Bundesliga-Topniveau aber ein gutes Stück entfernt. Besonders deutlich zu spüren war das im Vergleich mit Bundesliga-Spitzenteams.

Es gibt Verbesserungspotenzial

Denn während die Eintracht gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte ungeschlagen blieb und satte 20 Punkte sammelte, reichte es gegen die Top-Neun nur zu sieben Punkten. Sobald der Gegner Ruhe am Ball hat und Gegenmittel gegen das Pressing findet, hat die Eintracht einen Nachteil. Spielerisch sind die Hessen noch nicht in den oberen Sphären angekommen, Abhilfe könnten und sollten Verstärkungen für die Sechser- und Achterposition leisten. Sebastian Rode steht wohl kurz vor Unterschrift und Rückkehr.

Sollte sich die Eintracht in der Winterpause gezielt verstärken und die derzeit angeschlagenen David Abraham, Hasebe, Rebic und Mijat Gacinovic pünktlich zum Rückrundenauftakt am 19. Januar fit werden, spricht nicht viel gegen eine dauerhafte Anwesenheit der Eintracht im oberen Drittel der Bundesliga.

"Wir haben uns von einem Abstiegskandidaten zu einem Team entwickelt, das Ambitionen auf das internationale Geschäft hat", bestätigte Hütter, dessen Teams traditionell in der Rückrunde noch einmal stärker werden. Die im Sommer mit vielen Turbulenzen begonnene Reise der Eintracht könnte definitiv wieder in Europa enden. Wer hätte das Ende August gedacht?