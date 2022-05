Der Mann, der am Donnerstag eine gute Rede hielt, ist auf dem Bild in der Mitte zu sehen.

Erst eine Kiste Bier, dann eine Dankesrede für den Matchwinner: Martin Hinteregger schnappt sich bei der Titel-Party von Eintracht Frankfurt das Mikrofon und huldigt Kevin Trapp. Freundliche Grüße für Hansi Flick und Manuer Neuer gibt's obendrauf.

Es ist leider nicht überliefert, wie viele Bier Martin Hinteregger auf der Party von Eintracht Frankfurt am Donnerstag getrunken hat. Schon weit vor der Ankunft am Römerberg musste das Feierbiest aber nachbestellen. "Wir müssen noch eine zweite Ladung holen, die erste Kiste ist leer", ließ Hinteregger noch während der Cabrio-Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt am hr-sport-Mikrofon ausrichten. "Wir sind schon anderthalb Stunden unterwegs und ich bin im Auto." Mit Stefan Ilsanker und Nachwuchs-Keeper Jannik Horz waren zwar noch zwei Mittrinker an Bord, trotzdem: eine stramme Leistung.

Richtig zu Hochform lief Hinteregger, der das Finale gegen die Glasgow Rangers verletzt verpasst hatte, allerdings erst Stunden später auf. Als die Europa-League-Sause auf dem Rathaus-Balkon schon in den Endspurt ging und sich alle Pyro-Wolken aufgelöst hatten, schnappte sich Hinteregger das Mikrofon und hielt die mit Abstand beste Rede des Abends. Inhalt: eine Huldigung für den Matchwinner von Sevilla.

"Wisst ihr, warum wir den Titel geholt haben", fragte Hinteregger in Richtung der knapp 100.000 anwesenden Fans und schob die Antwort gleich hinterher. "In der 118. Minute gab es einen, der seit Monaten in absoluter Topform ist." Torhüter Kevin Trapp.

Eintracht kann sich bei Trapp bedanken

Dieser Trapp hatte in den letzten Sekunden der Verlängerung einen Schuss von Ryan Kent aus kürzester Distanz von der Linie gekratzt und die Eintracht damit vor einem Last-Minute-Drama bewahrt. Kent vergab eine "Die-muss-er-machen"-Chance, Trapp zeigte eine "Den-kann-er-eigentlich-nicht-halten"-Parade und machte damit den Unterschied aus. Ohne Trapp, da waren sich alle einig, hätte der große Empfang am Römer niemals stattgefunden. Ohne Trapp wäre die Eintracht kurz vor dem Ende dieser nervenaufreibenden Partie im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in ein Tal der Tränen gestürzt.

"Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Typ hier hat uns ins Elfmeterschießen gerettet", legte Hinteregger nach und zeigte auf den neben sich stehenden – und sichtlich gerührten – Trapp. "Was er geleistet hat, ist unglaublich."

Trapp schon in WM-Form

Doch damit nicht genug. Denn Trapp entschärfte wenige Minuten nach seiner Weltklasse-Parade gegen Kent auch noch den Strafstoß von Aaron Ramsey und sicherte der Eintracht damit den Titel. Die fünf Frankfurter Schützen trafen allesamt, Trapp wehrte einen Schuss ab. Der Rest war grenzenloser Jubel. "Das geht in die Geschichte von Eintracht Frankfurt ein", so Hinteregger. "Wir haben einen Torhüter auf Weltklasse-Niveau."

Grund genug für Anheizer Hinteregger und die ohnehin freudetrunkenen Fans kurzerhand eine Hymne für ihren Liebling des Abends anzustimmen und gleichzeitig ein paar Grüße in Richtung Bundestrainer Hansi Flick und Nationalelf zu schicken. Während Trapp noch immer sprachlos und mit feuchten Augen am Geländer lehnte und immer wieder seinen Defensiv-Kollegen Hinteregger umarmte, tönte es aus der Menge und aus dem Mikrofon von DJ Hinti: "Neuer auf die Bank, Neuer auf die Bank, Neuer, Neuer, Neuer auf die Bank."

Klare Botschaft: Trapp muss auch in der DFB-Elf die Nummer eins werden und bei der WM anstelle von Manuel Neuer im Tor stehen. "Neuer auf die Bank."

Trapp bedankt sich mit Tränen in den Augen

Und was sagte der Gefeierte dazu? Trapp, der irgendwann wieder reden konnte, musste ein paarmal schlucken und wandte sich dann doch noch mit stockender Stimme und Tränen in den Augen an die Fans. "Als ihr 2018 den DFB-Pokal geholt habt, hatten wir ein Spiel und ich habe das Finale live auf meinem Handy geguckt", erzählte der 31-Jährige, der damals noch bei Paris St. Germain unter Vertrag gestanden hatte und die Feierlichkeiten nur aus der Ferne beobachten konnte. "Mein größter Wunsch war damals, dass ich diese Emotionen einmal live erleben und spüren darf."

Dieser Wunsch ging nun in Erfüllung. Trapp oben, die Fans unten. Und nebendran Stimmungskanone Hinteregger, der an diesem Abend bewies, dass er nicht nur viel trinken kann, sondern im richtigen Moment auch die richten Worte findet. "Neuer auf die Bank."