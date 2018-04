Lukas Hradecky kämpft bei der Frankfurter Eintracht gerade zur Unzeit mit einer Formkrise. Doch der Torhüter verspricht Besserung. Derweil wird die Suche nach einem Nachfolger konkreter.

Die Tage der Finnen-Spinne sind gezählt. Lukas Hradecky ist auf Abschiedstournee bei der Frankfurter Eintracht. Der Torhüter, der sich seit anderthalb Jahren partout nicht zu einer Vertragsverlängerung durchringen kann, wird den hessischen Fußball-Bundesligisten am Saisonende verlassen. Zweifel daran gibt es kaum, auch wenn sich Hradecky bis heute nie klar zu diesem Thema geäußert hat.

An einen plötzlichen Sinneswandel glaubt aber selbst die Clubführung nicht mehr. Sportvorstand Fredi Bobic bezifferte die Chancen auf einen Verbleib zuletzt auf "sehr gering". Heißt im Klartext: Hradecky ist weg. Bayer Leverkusen gilt als Favorit im Buhlen um den 28-Jährigen. Dort wiederum plant Bernd Leno den Absprung.

Für Hradecky enden damit drei bewegende Jahre in Frankfurt. Abstiegskampf, Relegation, Pokalfinale und jetzt die Chance auf Europa. Die Eintracht hat dem sympathischen Finnen viel zu verdanken - und umgekehrt: Seit seinem Wechsel von Bröndby IF aus der dänischen Liga ist er vom Nobody zum international begehrten Schlussmann gereift. Die Möglichkeit, mit einer Vertragsverlängerung zur Clubikone aufzusteigen, lässt er aber verstreichen.

Ob Hradecky dennoch als Held in die Frankfurter Annalen eingehen wird, entscheiden die nächsten Wochen. Denn statt Umzugskartons packen, Überstunden abfeiern und mit den Lieblingskollegen Ausstand feiern, ist auf den letzten Metern volle Konzentration gefordert. Dass das nicht immer ganz einfach ist, offenbarte Hradecky bei seinem dicken Patzer in Bremen sowie seinen wackligen Einlagen in Dortmund und zuletzt gegen Hoffenheim. Menschlich, aber im Leistungssport nicht vorgesehen.

Ausgerechnet nach Leverkusen

"Gebt mir noch eine Woche Zeit, dann bin ich wieder der alte", sagte Hradecky nach seinem jüngsten Schluder-Auftritt vom Wochenende. Der stete Erfolgsgarant zeigt plötzlich Nerven. Mit dem Ball am Fuß ohnehin - und jetzt auch auf der Linie. Dass es am Samstag zu seinem möglichen neuen Arbeitgeber nach Leverkusen geht, macht die Sache nicht unbedingt leichter.

Die Werkself ist unmittelbarer Konkurrent im Kampf um die Europacup-Plätze, bei einer Niederlage wäre zumindest der große Traum von der Champions League wohl geplatzt - für die Eintracht. Hradecky, der mit einem Wechsel auf mehr Geld und bessere sportliche Perspektiven hofft, ist tadelloser Sportsmann genug, um solche Gedanken beiseite zu wischen. Doch der Druck auf den Torhüter steigt. Und schon am kommenden Mittwoch im Pokal-Halbfinale beim FC Schalke 04 dürfte die nächste Topleistung gefragt sein.

Rönnow-Deal rückt näher

Bei der Eintracht beschäftigt man sich derweil längst mit der Nachfolge für den scheidenden Finnen. Man habe drei Kandidaten im Kopf, erklärte Sportdirektor Bruno Hübner. Einer davon ist augenscheinlich der Däne Frederik Rönnow. Der 25-Jährige spielt wie einst Hradecky bei Bröndby und wird zudem von der selben Berateragentur vertreten. Laut dänischen Medienberichten soll man sich mit dem Spieler sogar schon einig sein. Nur die Ablöse sei noch Verhandlungssache. Rund 3,5 Millionen Euro stehen im Raum. Der ebenfalls gehandelte Kevin Trapp dürfte da wesentlich teurer werden.

Sechs, im besten Fall sieben Spiele hütet aber erstmal noch Lukas Hradecky das Eintracht-Tor. Seine Qualitäten als Spinne sind kurz vor Schluss gefragt wie nie.