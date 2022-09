Ajdin Hrustic zieht es in die Serie A.

Viele Erwartungen, aber am Ende wenige Transfers: Der Deadline Day ist für Eintracht Frankfurt ohne große Entscheidungen zu Ende gegangen. Lediglich Ersatzspieler Ajdin Hrustic verlässt den Club.

Vielleicht ein Rechtsverteidiger? Vielleicht ein Mann für die zentrale Abwehr? Oder doch noch ein Abgang von Evan N’Dicka? Vor und auch am letzten Tag des Transferfensters am 1. September selbst gab es viele Spekulationen über den Kader von Eintracht Frankfurt. Doch am Ende gibt es keine Neuzugänge mehr beim Traditionsclub vom Main, wie ein Pressesprecher dem hr-sport nach 18 Uhr bestätigte.

Hrustic geht nach Verona

So bleibt es bei nur einem Transfer am Deadline Day, dem Abgang von Ajdin Hrustic. Der Wechsel des Mittelfeldspielers hatte sich in den vergangenen Tage bereits abgezeichnet. Nun ist klar: Hrustic wechselt in die Serie A zu Hellas Verona.

"Ajdin Hrustic hat sich vor allem in der vergangenen Saison stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich trotz geringer Einsatzzeiten vorbildlich verhalten", sagte Sportvorstand Markus Krösche. "Seinem Wunsch, regelmäßig Spielpraxis zu erhalten, kommen wir mit dem Transfer nach." Hrustics Vertrag bei der Eintracht wäre kommenden Sommer ausgelaufen. Der Australier bedankte sich in den sozialen Medien bei den Fans.

Tor des Monats und Elfmeter zum Titelgewinn

Hrustic kam vor zwei Jahren aus den Niederlanden vom FC Groningen nach Hessen. Für Frankfurt absolvierte er insgesamt 40 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte. Eines davon, ein Lupfer im Liegen, wurde zum Tor des Monats Mai 2021 gekürt.

In Frankfurt wird der 26-Jährige auch deshalb in Erinnerung bleiben, weil er im Finale der Europa League seine Nerven unter Kontrolle hatte. Als einer von fünf Schützen im Elfmeterschießen trug er seinen Teil zum Titelgewinn bei.