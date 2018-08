Bruno Hübner stand am Freitag Rede und Antwort.

Bruno Hübner stand am Freitag Rede und Antwort. Bild © Foto Hübner

Bleibt Ante Rebic? Wer verlässt die Eintracht noch? Und was ist mit den neuesten Transfergerüchten? Sportdirektor Bruno Hübner hat am Freitag Stellung zur Kaderplanung genommen – und viel über einen alten Hoffnungsträger gesagt.

Normalerweise mögen es Sportmanager nicht sonderlich, wenn ihnen in der Transferperiode all zu viele Namen möglicher Ab- oder Neuzugänge zugeworfen werden. Doch Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner nahm es am Freitagmittag mit Humor, als er während der Presserunde mit einer Vielzahl von Gerüchten rund um die Eintracht konfrontiert wurde.

"Macht jetzt jeder einen Vorschlag?", fragte er nach dem vierten Namen lachend in die Runde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Manager bereits Fragen nach Steven Berghuis von Feyenoord Rotterdam und Eljero Elia von Istanbul Basaksehir (Beide: "Kein Thema bei uns") sowie Jetro Willems und Ante Rebic (Beide: "es liegt kein Angebot vor") abgehandelt.

"Unser Ziel ist es, dass Ante bleibt"

Gerade der kroatische WM-Star ist spätestens seit seinen Gala-Auftritten in Russland Dauerthema bei den Eintracht-Fans. Einerseits könnte für Rebic eine in Frankfurt noch nicht erreichte Transfersumme gezahlt werden, andererseits ist der Angreifer nach dem Abgang zahlreicher Leistungsträger einer der letzten verbliebenen Stars des Pokal-Siegers.

Eintracht-Manager Hübner zählt zu den Vertretern der Seite, die den durchsetzungsfähigen Angreifer in Frankfurt halten wollen. "Unser Ziel ist es, dass Ante bei uns bleibt", stellte er am Freitag noch einmal klar. Er glaube auch, dass sich Rebic auf seine Rolle bei der Eintracht freue. "Aber wir müssen natürlich noch Gespräche führen, was passiert, wenn Angebote kommen."

Fabian macht einen guten Eindruck

Sollte Rebic doch gehen, die Lücke im Frankfurter Offensivspiel wäre groß. Einer, der nachrücken könnte, wäre Marco Fabian, über den Sportdirektor Hübner einiges zu sagen hatte. Nach Verletzungen spielte der Mexikaner im vergangenen Jahr keine tragende Rolle. Angesichts seines 2019 auslaufenden Vertrages sorgte das gleich für Wechselgerüchte. Gerne vergessen wird dabei: Gesund und fit war Fabian zuvor einer der besten Eintracht-Angreifer.

"Marco kam nicht zu den Einsätzen, die er sich gewünscht hätte", sagte Hübner über die Vergangenheit. Aber Fakt sei, dass er derzeit einen sehr guten Eindruck mache. "Der Trainer ist zufrieden." Einen Wechsel des 29-Jährigen wird die Eintracht nicht offensiv anstreben. "Nur wenn er auf uns zukommt und die Ablösesumme passt, dann können wir diskutieren. Ich glaube aber, dass er gerade seine Chance sieht und nutzen will."