Supercup? War für Eintracht Frankfurt alles andere als super. Nach den fünf Watschen vom FC Bayern läuft die Aufarbeitung. Die Ergebnisse sollen bereits am kommenden Samstag zu sehen sein.

DFB-Pokal, Bundesliga, Europapokal – und jetzt auch noch Schadensbegrenzung. Aus der viel zitierten Dreifachbelastung ist bei Eintracht Frankfurt am Sonntagabend vorübergehend eine Vierfachbelastung geworden. "Wir müssen aufpassen, dass wir wegen dieses einen Spiels nicht alles platt machen", sagte Sportdirektor Bruno Hübner am Montag, gut zwölf Stunden nachdem die Hessen im Supercup gegen den FC Bayern eine deftige und unerwartet hohe 0:5-Pleite hatten einstecken müssen.

Ein Spiel, das nach Hübners Worten "einfach 14 Tage zu früh" gekommen sei, gegen "eine top motivierte, gut eingestellte und kaum veränderte Mannschaft von Bayern München. Und wir sind in einem Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist". Ein durchaus berechtigter Einwand. Während sich beim Rekordmeister die Achse um Mats Hummels, Thomas Müller und Robert Lewandowski weiterdreht, verarbeitet der Pokalsieger wohl noch eine Weile den Umbruch aus zahlreichen Ab- (Marius Wolf, Omar Mascarell, Kevin-Prince Boateng,…) und Neuzugängen wie Lucas Torró oder Frederik Rönnow.

Der Niederlage an sich – mit Ausnahme der Höhe – kann Hübner deshalb sogar auch etwas Positives abgewinnen. "Es war gut, dass die Bayern uns aufgezeigt haben, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben", sagte der 57-Jährige. "Vielleicht war es genau der richtige Schuss vor den Bug. Die Fans und das Umfeld können sich darauf einstellen, dass sie in Ulm eine ganz andere Mannschaft sehen."

Beim SSV 1846, dem aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Südwest, bestreitet die Eintracht am Samstag (15.30 Uhr) ihr Erstrundenmatch im DFB-Pokal. Lediglich 20 gute Anfangsminuten, wie sie Hübner im Supercup ausgemacht hatte, könnten auch dort zu wenig sein. "Wir brauchen Mut, wir brauchen Leidenschaft", so der Manager. Eine Forderung, die die sportliche Leitung gleich am Montagmorgen gegenüber der Mannschaft formulierte.

Die wiederum ist auch gut eineinhalb Monate nach dem Trainingsauftakt eine große Baustelle. Von den Neuzugängen, von denen man sich in Frankfurt perspektivisch eine Menge erhofft, haben es gegen München nur Rönnow und Torró zu einem Einsatz geschafft. "Aber das kann in Ulm schon wieder ganz anders aussehen", ist sich Hübner sicher, "weil eine Woche Trainingsarbeit dazwischen liegt und die Neuverpflichtungen sich besser an die Mannschaft herangearbeitet haben."

Eine Aufgabe, der sich auch Torwart Rönnow trotz Startelfeinsatz stellen muss. Seine Leistung gegen den FC Bayern war von einigen Unsicherheiten geprägt, etwa beim 0:2 sowie beim 0:4. Dem Dänen die Hauptschuld an der Niederlage geben? "Das liegt mir fern", nahm Hübner seinen 26 Jahre alten Neuzugang in Schutz. "Wir haben einfach die Eingespieltheit nicht und er braucht auch Erfolgserlebnisse. Ich glaube schon, dass er in zwei Situationen gezeigt hat, dass er ein guter Torwart ist. Wir wissen das klar einzuordnen."

Hübner und Co. haben "die Arbeit nicht eingestellt"

Eine Baustelle auf der Torwartposition werden der Sportdirektor und Sportvorstand Fredi Bobic so kurz vor Pokal- und Liga-Auftakt freilich nicht mehr aufmachen, in puncto Personalplanungen ist in dieser Transferperiode bis zum 31. August trotzdem noch einiges möglich. "Wir haben mit dem letzten Transfer die Arbeit nicht eingestellt", versicherte Hübner all denen, die sich nach den jüngsten Eindrücken aus Supercup und Testspiel-Niederlagen (0:2 gegen Empoli, 1:2 gegen Ferrara) nach weiteren Verstärkungen sehnen.

"Wer Eintracht Frankfurt kennt, der weiß, dass wir bis zum Schluss den Transfermarkt im Auge haben. Wenn noch etwas dabei ist, was wir uns leisten können – und auch, wenn wir noch den einen oder anderen Spieler abgeben können – dann werden wir sicherlich noch tätig werden, wenn es passt", so Hübner. Bis zum 31. August hält die akute Vierfachbelastung also noch an.