Zweites Spiel, zweite Niederlage: Im Umfeld der Frankfurter Eintracht nimmt die Unruhe zu. Sportdirektor Bruno Hübner mahnt zur Besonnenheit – und hat seit dem Wochenende eine neue Baustelle zu bearbeiten.

Einen Tag nach dem blamablen wie unerwartet frühen Ausscheiden aus dem DFB-Pokal sah sich Eintracht Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner zu einigen beruhigenden Worten Richtung Fans gezwungen. "Keine Panik", sagte der 57-Jährige am Sonntag, keine 24 Stunden nachdem der Pokalsieger der Saison 2017/18 bei Viertligist SSV Ulm 1846 mit 1:2 verloren hatte. "Die Mannschaft, die hier ist, ist qualitativ gut. Immer vorausgesetzt, dass sie ganz oben an ihr Entwicklungspotenzial anknüpft. Das ist vielleicht ein längerer Prozess, wie wir uns das alle gewünscht haben. Aber wenn alle gesund an Bord sind, hat die Mannschaft die Qualitäten, in der Bundesliga zu bestehen."

Nun wäre solch eine Ansprache vielleicht nicht unbedingt nötig, wäre das Spiel in Ulm so etwas wie ein Ausrutscher gewesen. Allerdings: Die Eindrücke vieler Beobachter – ob nun Experten, Journalisten oder Fans – werden nicht allein durch einen einzigen Samstagnachmittag geprägt. Sie sind vielmehr eine Summe aus Erkenntnissen aus der Vorbereitung, Einschätzungen über die Zusammensetzung des Kaders – und in dieser Eintracht-Saison auch aus den Eindrücken der 0:5-Klatsche im Supercup gegen Meister FC Bayern. Das Wort "Fehlstart" aber hält der Sportdirektor für völlig unangebracht.

Auswirkungen der vergangenen Saison

"Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Eintracht Frankfurt mal einen Supercup gespielt hat. Dieses Spiel gab es sonst nicht", rief er noch einmal ins Gedächtnis, dass die Hessen früher als gewohnt in die neue Runde einsteigen mussten. Hübners Analyse des holprigen Auftakts: "Wir spüren einfach noch die Auswirkungen unserer überaus erfolgreichen letzten Saison. Unsere Nationalspieler können noch nicht in Form sein. Außerdem ist Ante Rebic noch verletzt (Adduktoren; Anm. d. Red.)", sagte der Manager, um dann abermals zu betonen: "Wir glauben, dass der Kader die Qualität für die Bundesliga hat. Deswegen handeln ein Stück weit anders als der Fan, der jetzt vielleicht eine kleine Verunsicherung spürt."

Ob nun verunsichert oder nicht – warum die Frankfurter Verantwortlichen nicht mehr auf liga- und pokalerprobte Profis wie Marco Fabián oder Simon Falette setzen, erschließt sich den meisten Fans angesichts des aktuellen Zustands der Mannschaft nicht. Von einer Degradierung will Hübner – ähnlich wie beim Begriff "Fehlstart" – allerdings nichts wissen. "Wir sprechen nicht von Trainingsgruppe 1 oder 2", erläuterte Hübner die offizielle Sprachregelung des Clubs.

Hübner erwartet „Bewegung“

"Wenn man effektiv arbeiten will, dann geht das nur mit einer gewissen Anzahl von Spielern. Es ist schöner, wenn du vier gegen vier mit zwei Torhütern spielst, als wenn das Abschlussspiel mit elf gegen elf stattfindet und du läufst um die Plätze." Und trotzdem: Dass Spieler wie Fabián, Falette oder auch Marc Stendera in den Zukunftsplanungen der Eintracht keine Rolle mehr spielen, ist bekannt und könnte demnächst für reichlich Veränderungen im Kader sorgen. "Jeder Fußballer will spielen", weiß auch Hübner. "Von daher glaube ich, dass noch Bewegung reinkommen wird."

Bewegung ist seit dem Wochenende aber auch in die andere Richtung wieder wahrscheinlicher geworden, wenn auch auf einer Position, die bis vor wenigen Tagen keine Baustelle war. Die Knie-OP bei Timothy Chandler, die eine rund sechsmonatige Verletzungspause und damit das Hinrunden-Aus für den 28-Jährigen nach sich zieht, zwingt die Hessen zum Umplanen. Lediglich mit Danny da Costa als nominellen Rechtsverteidiger in die Liga zu gehen, wäre ein zu hohes Risiko.

Wie fängt Frankfurt Chandlers Ausfall auf?

"Wir denken darüber nach, wie wir das kompensieren können. Entweder innerhalb des Kaders oder vielleicht noch durch einen Transfer", sagte Sportdirektor Hübner zu diesem Thema. "Wir haben natürlich schon etwas ausgegeben. Wir haben ja auch Planungen. Und im Moment müssen wir überlegen, ob wir über diese Planungen hinausgehen." Der eine oder andere verunsicherte Fan könnte in dieser Causa sicher bald ein paar beruhigende Worte vertragen.