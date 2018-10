Mal britisch-rustikal, mal brasilianisch-artistisch: Eintracht Frankfurt lässt sich unter Adi Hütter nicht auf eine Art Fußball festlegen. Der Trainer sieht nach der Düsseldorf-Gala noch Luft nach oben. Dabei dominiert sein Angriff bereits die Liga.

Irgendwann an diesem verrückten Freitagabend sang das gesamte Frankfurter Stadion "Europas beste Mannschaft – SGE". Und zumindest für diese 90 Minuten, für diesen mit Blick auf die Fußballwelt des Kontinents doch eher kurzen Moment, konnte man das wirklich glauben. Denn Eintracht Frankfurt spielte sich beim 7:1 gegen die hoffnungslos überforderte Fortuna aus Düsseldorf in einen echten Fußballrausch.

Es war eine dieser Begegnungen, in denen alles gelang: Seitfallzieher, Hakentricks, Fünferpacks. Und selbst die Bälle, die ungenau gespielt waren, sprangen plötzlich wieder vor einen Frankfurter Fuß. So wie beim 4:1, als Sébastien Haller nach einem Querschläger alleine auf Düsseldorfs Keeper Michael Rensing zulief und zum zwischenzeitlichen 4:0 einlupfte.

Es klappt auch mit dem Ball am Fuß

Die Eintracht war wie eine Lawine, die über die heillos überforderten Gäste hinweg rollte. 60 Prozent der Zweikämpfe gewannen die Frankfurter, die zudem deutlich mehr liefen und sprinteten und mit ihrem engmaschigen Pressing fast alle Düsseldorfer Angriffe im Keim erstickten. Und wenn der Ball dann mal erobert war, dann zeigte die Schaltzentrale, angeführt vom starken Mijat Gacinovic, gradliniges und schnelles Angriffsspiel. Das war deutlich präziser als in den vergangenen Wochen, als die Eintracht zwar erfolgreich, aber mit viel Langholz operiert hatte.

Stand die Eintracht nach sieben Spieltagen mit einer Passquote von rund 70 Prozent noch als Schlusslicht in dieser Statistik da, fanden gegen Düsseldorf knapp 84 Prozent aller gespielten Pässe den Weg zum Mitspieler. Das lag zum Einen natürlich am Gegner, der in erster Linie zum Verteidigen nach Frankfurt gekommen war – auch wenn das bekanntlich nicht so gut klappte. Zum Anderen sieht Hütter die Zahlen als Beleg für eine stetige Weiterentwicklung seiner Mannschaft. "Sie ist sehr lernwillig, hat einen tollen Charakter und versucht sich jeden Tag zu verbessern."

Eintracht-Sturm wirbelt die Liga durcheinander

Neben Gacinovic entwickelte auch der schon zuletzt starke Filip Kostic auf der linken Seite einen noch stärkeren Zug zum Tor. Fünf-Tore-Star Luka Jovic komplettierte das magische Serben-Dreieck, das sich beim 2:0 für das bislang schönste Frankfurter Saisontor verantwortlich zeigte. Solo Gacinovic, Flanke Kostic, Seitfallzieher-Irrsinn Jovic. Dazu kam der neue Bundesliga-Topscorer Haller, der zwei Tore erzielte und zwei vorbereitete.

Mit nun elf Scorerpunkten (fünf Tore, sechs Assists) thront Haller an der Spitze dieser Wertung im Bundesliga-Vergleich. Ob er nun trifft oder vorbereitet – Haller ist das ziemlich egal. "Ich bin ein Teamplayer", sagte er. "Wenn ich nicht selbst in der Situation bin, suche ich den Mitspieler. Meine Mitspieler bewegen sich gut, das macht es mir leichter."

Hütter will begeistern

Und dann ist da noch Vize-Weltmeister Ante Rebic, der wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlte. "Ich bin sehr glücklich, solche Spieler in der Offensive zu haben", sagte Hütter. "Es geht grundsätzlich darum, nach vorne zu spielen und Begeisterung zu entfachen. Das ist uns in eindrucksvoller Weise gelungen."

Restlos zufrieden war der Trainer aber nicht. Zwar gäben Siege wie die gegen Rom oder Düsseldorf der Mannschaft viel Selbstvertrauen und den Mut, sich von hinten heraus in die Spitze zu kombinieren. "Es gibt aber immer noch Luft nach oben, weil wir immer noch zu leichte Ballverluste haben, die ins Auge gehen können."