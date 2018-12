Hütter glaubt an Außenseiterchance gegen Bayern

Zum Abschluss der Hinrunde kriegt es Eintracht Frankfurt mit Bayern München und Ex-Trainer Niko Kovac zu tun. Dabei will das Team von Adi Hütter über die eigenen Grenzen gehen.

Eintracht-Trainer Adi Hütter fordert von seinen Spielern, im Topspiel gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) "noch einmal alle Kräfte" zu mobilisieren. "Wir müssen noch einmal an und über die Grenzen gehen, um bestehen zu können", sagte der Österreicher. "Bayern München ist der Favorit, aber wir haben unsere Außenseiterchancen."

Bislang seien alle Spieler, die auch beim 2:2 beim FSV Mainz 05 dabei waren, fit für die Partie. "Wir sind ziemlich komplett", sagte Hütter, der aber weiterhin auf seine beiden Abwehrspieler Makoto Hasebe und David Abraham verzichten muss.

Seit dem 0:5 hat sich viel geändert

Im letzten Heimspiel 2018 kann der Tabellenfünfte eine starke Hinserie veredeln. "Wir freuen uns morgen speziell auf das Duell mit der besten Mannschaft Deutschlands", sagte Hütter, der zum Amtsantritt eine 0:5-Schlappe im Supercup gegen die Münchner kassiert hatte. Seitdem hat sich in Frankfurt einiges zum Positiven gewendet, wie der Österreicher stolz betonte: "Man kann uns nicht mehr vergleichen mit dem Team im Sommer. Es sind ein paar Monate vergangen, dazwischen liegen 18 Punkte in der Europa League und 27 Punkte in der Bundesliga."

Bild © hessenschau.de

In der aktuellen Saison haben die Frankfurter sogar mehr Tore erzielt als der aktuelle Meister - 34 zu 33 steht es in dieser Statistik. "Das ist sicher überraschend", erklärte Hütter, der mit Sebastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic über ein hervorragendes und treffsicheres Sturmtrio verfügt. Diese "Power" wolle er am Samstag nutzen. "Das könnte ein sehr, sehr interessantes Duell werden zwischen zwei Teams, die tendenziell nach vorne spielen."

"Gegen Bayern wird es schön, das ist unser Weihnachtsspiel für die Fans", hatte Mittelfeldmann Gelson Fernandes nach dem Spiel in Mainz gesagt. Und die hätten mit Sicherheit nichts gegen drei Eintracht-Punkte unter dem Baum.

Kovac lobt Hütter

Auf der anderen Seite kommt mit den Bayern auch Ex-Coach Niko Kovac in die Frankfurter Arena. "Club und Spieler sind mir ans Herz gewachsen. Das ist eine besondere Verbindung. Ich bin bei der Eintracht Mitglied auf Lebenszeit", sagte Kovac, der die Eintracht 2016 gemeinsam mit seinem Bruder Robert vor dem Abstieg bewahrt und 2018 zum Sieg im DFB-Pokal geführt hatte.

Allzu rosig läuft es für den 47-Jährigen bei seinem neuen Arbeitgeber aber nicht, in Sachen Herbstmeisterschaft mussten die Bayern bereits Borussia Dortmund den Vortritt lassen. "Ich hoffe, sie gönnen mir die drei Punkte", so Kovac mit Blick auf sein altes Team. Dass das nicht einfach wird, weiß er aber auch. Und findet lobende Wort für seinen Nachfolger Hütter: "Adi macht einen fantastischen Job. Das ist uns nicht verborgen geblieben. Und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht."