Auf dem Weg zur Wettkampfform lässt die Frankfurter Eintracht deutliche Fortschritte erkennen. Manche Spieler blühen im neuen System von Trainer Adi Hütter regelhaft auf.

Mit Testspielen in der Vorbereitung ist das so eine Sache. Mal sind die eigenen oder auch die gegnerischen Beine von strapaziösen Konditionseinheiten noch schwer wie Blei. Mal hoppelt der Ball auf Dorfsportplätzen unrund durchs knöchelhohe Gras und macht das Einstudierte kaum umsetzbar. Ein Muster ohne Wert, heißt es dann hernach im Erfolgs- wie im Misserfolgsfall gerne von den Beteiligten.

Auch der 6:2–Sieg der Frankfurter Eintracht am vergangenen Wochenende beim SV Wehen Wiesbaden kann sicher nicht als Blaupause herhalten, wenn es ab Mitte August wieder ernst wird. Ein erster Fingerzeig war der Auftritt des Bundesligisten aber allemal. Schließlich befand sich der in Bestbesetzung angetretene SVWW eine Woche vor dem Drittliga-Start schon im Wettkampfmodus.

Offensiver Tempo-Fußball

"Ich bin teilweise zufrieden, was die Leistung betroffen hat", sagte Trainer Adi Hütter dem hr-sport zwar eher verhalten euphorisch. Die Fortschritte nach nun knapp dreiwöchiger Vorbereitungszeit sind aber auch dem neuen Coach nicht verborgen geblieben. "Wir sind immer wieder gut nachgerückt und in die Spitze gestoßen", lobte der Österreicher. "Mehr Tiefgang", nennt er diese von ihm propagierte Art des offensiven Tempo-Fußballs.

Die Spieler scheinen die neue Risikobereitschaft unter dem Nachfolger von Defensiv-Verfechter Niko Kovac dankend anzunehmen. Mijat Gacinovic blühte gegen Wehen Wiesbaden mit zwei Toren und einer Vorlage als Spielmacher förmlich auf. Der unter Kovac verbannte Marc Stendera kämpft eindrucksvoll um eine neue Chance im zentralen Mittelfeld, und Neuzugang Lucas Torró erweist sich bislang als präsenter und spielstarker Sechser.

Jovic setzt Duftmarke

"Man merkt, dass die Abstimmung besser passt und dass das, was der Trainer von uns verlangt, besser funktioniert", bilanzierte Innenverteidiger Marco Russ: "Wir sind guter Dinge." Dabei ließ Hütter gegen den Drittligisten mit zwei unterschiedlichen Systemen agieren. Einem 3-1-4-2 mit Dreierkette und Torró in der Mittelfeld-Zentrale folgte in der zweiten Halbzeit ein klassisches 4-2-3-1 mit Luka Jovic als einziger Spitze.

Der als erster WM-Fahrer zurückgekehrte Jovic zeigte eine ganz starke Vorstellung und setzte eine erste Duftmarke im Konkurrenzkampf mit Sébastien Haller und Neuzugang Goncalo Paciencia, die im ersten Durchgang ran durften. "Luka hat das vorne mit der Ballbehauptung sehr gut gemacht", meinte Hütter anerkennend, schränkte aber sogleich mahnend ein: "Wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen."

Mit WM-Fahrern nach Südtirol

In dem am Sonntag beginnenden Trainingslager in Gais soll nun der nächste Schritt erfolgen. "Da werden wir an verschiedenen Schrauben drehen müssen", kündigte Hütter für den einwöchigen Trip nach Südtirol an. Für die Profis heißt das nichts Gutes: Neben einer Verfeinerung der Spielidee werde man auch im physischen Bereich arbeiten müssen, erklärte Hütter. Kondition bolzen ist also angesagt.

Weitere Informationen Testspiel gegen Fürth Die Eintracht hat vor dem anstehenden Trainingslager in Gais noch ein weiteres Testspiel vereinbart. Am kommenden Freitag treffen die Hessen auf den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Die Partie findet in Frankfurt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ende der weiteren Informationen

Mit dabei sind dann auch die übrigen WM-Teilnehmer Carlos Salcedo und Marco Fabián (beide Mexiko), Gelson Fernandes (Schweiz), Makoto Hasebe (Japan) und Torwart-Neuzugang Frederik Rönnow (Dänemark). Einzig Vize-Weltmeister Ante Rebic genießt weiter Sonderurlaub. Ob der begehrte Kroate überhaupt noch einmal nach Frankfurt zurückkehren wird, ist ohnehin höchst ungewiss. Klarheit wollen die Hessen indes in der Personale Allan Souza schaffen. Noch in dieser Woche soll sich entscheiden, ob der brasilianische Testspieler fest verpflichtet wird.

Besuschkow geht nach Belgien

Keine Rolle spielt zumindest vorerst mehr Max Besuschkow. Der Vertrag des Mittelfeldspielers wurde zwar bis 2021 verlängert. Für die kommenden beiden Spielzeiten wurde der 21-Jährige allerdings postwendend an den belgischen Zweitligisten Royal Union Saint-Gilloise verliehen. Besuschkow kam im Januar 2017 nach Frankfurt und absolvierte insgesamt drei Bundesliga-Spiele. In der vergangenen Rückrunde war er an Zweitligist Holstein Kiel ausgeliehen, konnte sich dort aber ebenfalls nicht durchsetzen.