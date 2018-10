Magisches Dreieck - zumindest in der Theorie: Sébastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic

Der eine trifft, wie er will – und die anderen beiden auch. Eintracht Frankfurt hat mit Haller, Rebic und Jovic drei Stürmer von internationalem Format im Kader. Spielen können meist nur zwei. Oder denkt Trainer Hütter über einen Systemwechsel nach?

"Rotierend Richtung Rekord", titelte die Berner Zeitung am 6. Mai dieses Jahres über den neuen Schweizer Meister Young Boys Bern. Der Bericht, eine einzige Lobeshymne auf den ebenso überraschenden wie souveränen Champion, handelt von der selbst auferlegten Aufgabe des damaligen Young-Boys-Trainers Adi Hütter, allen Spielern seines Kaders Einsatzzeiten zu gewähren, ohne dabei merklich an Qualität einzubüßen. Diesen schwierigen Spagat, so das Urteil, meistere Hütter in beeindruckender Weise.

Auch bei der Eintracht zeigte sich Hütter schnell als Freund der Arbeitsteilung, wobei seine Rotation angesichts ausbleibender Ergebnisse in den ersten Wochen der Saison nicht bei allen Verantwortlichen auf Gegenliebe gestoßen sein dürfte. Doch die Mehrfachbelastung und der Glaube an die Stärke seines Kaders sorgten dafür, dass Hütter seiner fußballerischen Überzeugung treu blieb: 26 Spieler setzte er bislang in allen Pflichtspielen ein. Zum Vergleich: Beim FC Bayern unter Ex-Eintracht-Coach Niko Kovac sammelten bislang lediglich 20 Spieler Einsatzminuten.

Rebic brennt auf Rückkehr

Auch vor dem kommenden Europacup-Heimspiel der Eintracht gegen Limassol (Donnerstag, 21 Uhr) dürfte es wieder Veränderungen in der Frankfurter Startelf geben. Besonders spannend ist dabei die Frage nach der Besetzung im Sturm. Ante Rebic drängt nach seiner Gelb-Rot-Sperre in der Bundesliga auf eine Rückkehr, Sébastien Haller und Luka Jovic sind nach dem 7:1 gegen Düsseldorf ohnehin über alle Zweifel erhaben.

Das Problem: Im derzeitigen 3-5-2-System der Hessen gibt es nur Platz für zwei Angreifer. Wen lässt Hütter also draußen? Wenn man ein Luxusproblem definieren müsste, die Stürmerfrage vor dem Limassol-Spiel käme dieser Definition wohl ziemlich nahe.

Eine Rückkehr des wuchtigen Rebic wäre nach seiner Zwangspause am vergangenen Wochenende nur logisch. Der noch immer begehrteste Spieler im Frankfurter Ensemble konnte sich die Gala seiner Kollegen gegen Düsseldorf in Ruhe anschauen und Kräfte für die anstehenden Englischen Wochen sammeln.

Haller stand am längsten auf dem Feld

Blieben noch Haller und Jovic. Während Ersterer schon seit Wochen in bestechender Form ist und gegen die Fortuna respektable vier Scorerpunkte sammelte (zwei Tore, zwei Assists), schoss Jovic gegen bemitleidenswerte Düsseldorfer bekanntlich alles kurz und klein mit seinen fünf Treffern.

Vielleicht gibt ja die bisherige Einsatzzeit gegen einen bei allem Respekt schlagbaren Gegner am Donnerstag den Ausschlag: Haller riss in zwölf Einsätzen (953 Minuten) fast doppelt so viel Spielzeit ab wie Jovic (10 Einsätze, 483 Minuten). Dem Franzosen könnte eine Verschnaufpause daher gut tun. Außerdem käme es wohl einem Verbrechen gleich, einen Spieler nach einer historischen Leistung wie der von Jovic direkt auf die Bank zu verbannen.

Trio infernal gemeinsam auf dem Feld?

Eine dritte Möglichkeit wäre es, alle drei Topstürmer gemeinsam von der Leine zu lassen. Zumindest deutete Sportdirektor Bruno Hübner am Montag an, dass es eine solche Überlegung nicht ganz abwegig sei: "Vielleicht gibt es auch mal eine Überraschung und wir bringen die komplette Wucht aufs Feld."

Dafür müsste Hütter aber wohl sein derzeit favorisiertes 3-5-2-System opfern – außer er funktioniert Rebic kurzerhand zum offensiven Außenverteidiger à la Filip Kostic oder Danny da Costa um. Doch das klingt angesichts der neu gefundenen Frankfurter Balance zwischen Angriff und Verteidigung unwahrscheinlich. Also ein 4-3-3 mit Haller als Stoßstürmer und den flinkeren Rebic und Jovic auf den Halbpositionen? Oder eher ein 3-3-2-2 mit Rebic als klassischem Flügelspieler? Die Antwort kennt derzeit wohl nur Adi Hütter. Der Rest der Fußballwelt muss sich bis Donnerstagabend gedulden.