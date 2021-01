Auf einer Sitzung des zuständigen Ortsbeirats wird über die neue Heimat-Adresse von Eintracht Frankfurt entschieden. Die Straße "Im Herzen von Europa" könnte schon bald zum Stadtbild gehören.

Im 25. Tagesordnungspunkt der 46. Sitzung des 5. Frankfurter Ortsbeirats wird in der Vorlage OF-1865/5 am Freitag die Zukunft von Eintracht Frankfurt diskutiert. Was trocken und langweilig klingt, ist in der Realität mit jeder Menge Emotionalität und Pathos verbunden. In dem politischen Akt geht es nämlich um die zukünftige Adresse der Geschäftsstelle von Eintracht Frankfurt. Oder, wie es offiziell heißt: Um die "Benennung der von der Otto-Fleck-Schneise abgehenden Zuwegung zum 'ProfiCamp' in 'Im Herzen von Europa'."

Bedeutet im Klartext: Der Ortsbeirat entscheidet darüber, ob der Briefkopf der Eintracht zukünftig von der Adresse "Im Herzen von Europa 1" geschmückt wird – oder eben nicht.

Fast alle Parteien sind sich einig

Eine Bürokratie-Hürde, die für die Profifußballer der Eintracht jedoch keine allzu große Herausforderung darstellen sollte. Die Chancen, das teilte Ortsvorsteher Christian Becker (CDU) auf hr-Anfrage mit, stehen sehr gut: "Dem Antrag wird zugestimmt, wenn es sich nicht die Mehrheit anders überlegt, was ich aber nicht denke."

Da das Vorhaben von CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP unterstützt wird, stehen derzeit 17 von 19 Abgeordneten dem neuen Straßennamen positiv gegenüber. Abweichler soll es keine geben.

So soll es mal aussehen. Bild © AS+P Albert Speer + Partner GmbH

Eintracht muss wohl keine Probleme befürchten

Demnach könnte die Anfang Dezember öffentlich gewordenen Idee, die neue Geschäftsstelle im Schatten des Stadions mit einer eigenen und einzigartigen Anschrift zu versehen, schon bald in die Tat umgesetzt werden. Nebeneffekt: Der nebenan in der Otto-Fleck-Schneise angesiedelte DFB wäre zumindest postalisch kein direkter Nachbar. Andere Straßenseite, anderes Straßenschild.

Das letzte Wort, so ist das in Deutschland, wäre zwar auch bei erfolgreichem Durchwinken durch den Ortsbeirat noch nicht gesprochen. "Der Beschlussweg wird dann auf dem Dienstweg als Ortbeiratsinitiative an den Magistrat versandt", so Becker. Ein Veto auf nächsthöherer Ebene wird aber ebenfalls nicht erwartet. "Wir haben die Schritte mit Eintracht Frankfurt besprochen, und ich gehe nicht davon aus, dass der Magistrat sich dagegen aussprechen wird." Die Druckerwalzen können also langsam angelassen werden.

Neue Eintracht-Adresse könnte bald kommen

Doch wann genau könnte der große Tag der Straßen-Taufe stattfinden? Das Gebäude ist zwar noch in der Entstehungsphase, die Grundvoraussetzung Straße aber bereits gegeben. "Ich rechne deshalb mit einer zeitnahen Umsetzung", so Becker.

Sobald das Ortsbeirats-Okay erfolgt ist, wird auch das obligatorische Magistrats-Okay nicht lange auf sich warten lassen. Danach kann es schnell gehen. "Ich gehe von einer Widmung im März oder April aus." Wann die ersten Fans der neuen Frankfurter Sehenswürdigkeit einen Besuch abstatten können, ist allerdings offen. Das Coronavirus macht auch vor dem Herzen von Europa keinen Halt.