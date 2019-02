Reporter fragen, Fußballer antworten. Normalerweise. Eintracht-Profi Danny da Costa hat dieses Prozedere etwas anders interpretiert – und ist nun für sein kultiges Selbst-Interview mit einem Preis ausgezeichnet worden. Womit der Frankfurter auch den FC Bayern ausgestochen hat.

"Ich kann die Fragen und Antworten selber geben." Danny da Costas Selbst-Interview, das der Profi der Frankfurter Eintracht Anfang November nach dem Auswärtssieg bei Apollon Limassol mit sich geführt hat, genießt Kult-Status, wurde innerhalb kürzester Zeit zum Internet-Hit – und ist seit dieser Woche auch preisgekrönt: Die Sport-Satire-Show WUMMS zeichnete da Costa am Mittwoch für seinen legendären Auftritt mit der sogenannten WUMMS-Kugel aus.

"Das ist eine große Ehre für mich und eine coole Geschichte", freute sich der 25-Jährige, nachdem er die erstmals verliehene Trophäe im Inneren der Frankfurter Arena entgegengenommen hatte. "Da wird man anders wahrgenommen als der Fußballer, der pausenlos die Linie hoch und runter marschiert. Das geht schon mehr in die Richtung, wie ich ticke, wie ich als Mensch drauf bin. Es ist eine schöne Abwechselung."

Nach dem 3:2 bei Apollon und dem damit verbundenen Weiterkommen in der Europa League hatte da Costa die Fragen der anwesenden hr-Reporter gar nicht erst abgewartet und sich kurzerhand selbst interviewt. "Bin ich froh, dass wir eine Runde weiter sind? Ja. Find ich es cool, dass die Fans uns so unterstützen? Ja, das find ich auch sehr cool", initiierte er einen höchst unterhaltsamen Monolog, der daraufhin auf den verschiedenen Netz- und Social-Media-Kanälen des Hessischen Rundfunks mehrere Millionen Menschen erreichte.

"Ich hatte nicht mehr die allergrößte Lust, mich hinzustellen und ein Interview zu geben. Wir hatten etwas zu feiern und wollten schnell in die Kabine", erklärt da Costa die Hintergründe. Als Kritik am Journalismus will der Defensivakteur sein Verhalten nicht verstanden wissen, obgleich er auch sagt: "Im Grunde genommen sind es wirklich immer dieselben vier, fünf Fragen – und die Antworten sind dann auch vorgegeben. Wenn man gewonnen hat, sagt man halt: Man ist zufrieden. Hat man verloren, ist man eben nicht zufrieden."

München geht leer aus

Ein Statement, das bei den WUMMS-Verantwortlichen gut ankam. "Das ist Sport-Satire – und hat uns Sportjournalisten den Spiegel vorgehalten", begründet Redakteur Dominique Ziesemer, warum die Wahl auf den Eintracht-Profi und nicht auf die Chefetage des FC Bayern gefallen ist. Mit ihrer ebenfalls denkwürdigen Grundgesetz-Pressekonferenz waren Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß auch heiße Anwärter auf den Titel. "Die Bayern würden sich momentan ja über jeden Preis freuen", meint Ziesemer augenzwinkernd . "Aber wir haben uns gedacht: Die wollten ja gar nicht lustig sein. Im Gegensatz zu Danny da Costa, der das wirklich super gemacht hat."