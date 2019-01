Probleme am Riederwald, Talentförderung und Schwierigkeiten im Breitensport: Der Technische Direktor Marco Pezzaiuoli hat viel zu tun bei Eintracht Frankfurt – und orientiert sich bei seiner Arbeit an einem absoluten Topklub.

Marco Pezzaiuoli ist seit rund einem Jahr Technischer Direktor bei Eintracht Frankfurt. Der 50-Jährige agiert dabei als Verbindungsstelle zwischen Profi- und Jugendbereich. Im ersten Teil des Interviews mit hessenschau.de gibt er Einblick in diesen komplexen Bereich.

hessenschau.de: Herr Pezzaiuoli, Sie arbeiten nun seit einem Jahr als Technischer Direktor im Jugendbereich der Eintracht. Wie fällt Ihre erste Bilanz aus und was sind ihre Aufgaben?

Pezzaiuoli: Im Endeffekt sind es mehrere Aufgabenfelder. Da ist der Übergangsbereich, also die Betreuung der U19-Spieler, die am Profitraining teilnehmen. Elementar ist aber auch die sportliche Konzeption im Nachwuchsbereich. Die Verbesserung des Scouting und die Verpflichtung und Förderung von Talenten, die es in den Profibereich schaffen können.

hessenschau.de: Wie verläuft in diesem Rahmen die Kommunikation mit Armin Kraaz, dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums?

Pezzaiuoli: Das klappt sehr gut. Armin Kraaz ist in der Organisation federführend. Ich versuche mit dem ehemaligen Koordinator Holger Müller die sportlichen Fäden zu ziehen. Nach meinem ersten Monat habe ich annonciert, dass wir an Stellschrauben im unteren Bereich von der U11 bis zur U14 drehen müssen. Wir haben Trainingsschwerpunkte gesetzt und Athletikkonzepte mit den Trainern entwickelt.

hessenschau.de: Wir werden die Trainer auf diese neuen Herausforderungen vorbereitet?

Pezzaiuoli: Wir haben fast alle 14 Tage Trainerfortbildungen. Für die Trainer der U15 bis U19 haben wir wöchentlich eine Sitzung, in der wir eine Stunde zusammensitzen und ein von mir vorgegebenes Thema erarbeiten. So entwickeln wir das Niveau und Know-how der Trainer, die dann Spieler optimal fördern können. Dabei schöpfe ich aus meiner Erfahrung aus vielen Stationen. Ich kann nicht einfach irgendwelche Modelle kopieren, sondern es muss von der Mentalität her nach Frankfurt passen.

hessenschau.de: Eine Herausforderung dabei: Das Leistungszentrum am Riederwald ist mit 13 Plätzen sehr klein. Welche Maßnahmen wird die Eintracht ergreifen, um den infrastrukturellen Nachteile im Vergleich zu den anderen Clubs aufzuholen?

Pezzaiuoli: Wenn wir mittelfristig konkurrenzfähig bleiben wollen, dann muss eine Veränderung stattfinden. Die AG baut gerade eine neue Geschäftsstelle, damit eine bessere Anbindung zur U19 vorhanden ist und ein bisschen mehr Raum geschaffen wird. Das ist ein erster Schritt. Die Jugendlichen haben viel Stress. Für die Jungs, die mit dem Auto gebracht werden, ist die Verkehrssituation um 15 oder 16 Uhr am Riederwald die Hölle. Das ist eigentlich unzumutbar.

hessenschau.de: Wäre eine Auslagerung der U17 und U19 zu den Profis deshalb eine Lösung?

Pezzaiuoli: Wenn man weitsichtig schauen will, sollte man darüber nachdenken. Wie und in welcher Form, das muss man sehen. Die große Frage wird sein: Ist der Platz vorhanden? Generell wäre das eine gute Lösung.

hessenschau.de: Als Vorbild in Sachen Nachwuchsarbeit gelten mittlerweile die englischen Clubs. Dort sind Profis und Nachwuchs unter einem Dach, essen auch gemeinsam in der Kantine. Wäre ein solches Modell nicht sinnvoll für die Eintracht?

Pezzaiuoli: Das muss auch unser Ziel sein. Ich weiß, dass in Gladbach infrastrukturell zwischen Nachwuchs und Profis keine Trennung vorherrscht. Die Talente sehen ihre Vorbilder tagtäglich. Das Bestreben, berufen werden zu wollen, ist dann einfach nahe, die Identifikation mit der ersten Mannschaft noch intensiver.

hessenschau.de: Tatsächlich wirken die Abstände derzeit noch groß. Mit Ausnahme von Aymen Barkok ist keinem Talent in den vergangenen Jahren der Sprung nach oben geglückt. Das spricht nicht gerade für die Qualität der Nachwuchsarbeit. Welche Argumente könnten Sie entgegensetzen?

Pezzaiuoli: Das sehe ich differenzierter. Es spricht für die Eintracht, dass ein Aymen Barkok in seinem ersten Jahr 15 Einsätze hatte. Aber wir hatten auch andere Talente: Luca Waldschmidt spielt heute in Freiburg, Marc-Oliver Kempf in Stuttgart oder Emre Can, der die Nachwuchsarbeit durchlaufen hat, bei Juventus Turin. Wir haben also die Jungs.

hessenschau.de: Die aber nicht mehr in Frankfurt spielen…

Pezzaiuoli: Aber das muss unser Ziel sein. Wir wollen mittel- und langfristig jedes Jahr Spieler an den Profikader heranführen. Unser Ziel muss ein Modell Ajax Amsterdam oder FC Barcelona sein. Da sind Veränderungen nötig – auch in der Trainerausbildung.

hessenschau.de: Wo sehen Sie Probleme in der aktuellen Trainerausbildung?

Marco Pezzaiuoli im Gespräch mit U19-Trainer Tomislav Stipic Bild © Eintracht Frankfurt

Pezzaiuoli: Das Fundament für die Leistungszentren ist der Breitensport. Da haben wir ehrenamtliche Trainer, die kein Geld kriegen. Sie werden nicht optimal ausgebildet. Dadurch findet schon früh Erwachsenenfußball statt und durch die großen Spielfelder wird dieser auch bewusst kopiert.

hessenschau.de: Gibt es dabei auch in den Leistungszentren Dinge, die Ihnen aufgefallen sind?

Pezzaiuoli: Die Trainer haben einen enormen Leistungsdruck. Sie haben alle das Problem, dass sie Leistung und Ergebnisse für die Außendarstellung bringen müssen. Da ist viel Druck vorhanden, und für den Außenstehenden ist nur die Tabelle ausschlaggebend. Dadurch findet in vielen Phasen keine Individualisierung und Förderung statt, weil die Trainer nur von Woche zu Woche planen.

hessenschau.de: Konnten Sie in ihrer verhältnismäßig kurzen Zeit bei der Eintracht schon an Stellschrauben drehen?

Pezzaiuoli: Ja. Wir trainieren individuell und wollen den einzelnen Jugendlichen besser machen. Beispielweise haben wir die Plätze in den Jahrgängen U10 bis U14 maximal auf 4-gegen-4–Felder minimiert und Schwerpunkte gesetzt. Die Basis dabei ist das Eins gegen Eins. Wenn man so in ganz Deutschland arbeiten würde, könnten wir mittel- bis langfristig wieder viele Talente nach oben bringen.

Das Interview führte Christopher Michel. Im zweiten Teil des Interviews mit hessenschau.de erklärt Pezzaiuoli seine Idee über die Installation einer neuen Talente-Liga und die Wiedereinführung der U23-Mannschaft von Eintracht Frankfurt.