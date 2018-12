Das erste Halbjahr 2018 stand ganz im Zeichen des Frankfurter Pokalsiegs. Neben dem Titelgewinn prägten aber auch politische Kämpfe und Liebes-Entzug die ersten sechs Eintracht-Monate. Beinahe tragisch lief es für den Fußballgott.

Eintracht Frankfurt hat im vergangenen Jahr Geschichte geschrieben und erstmals seit 30 Jahren eine Trophäe in die hessische Heimat geholt. Im Schatten des historischen Abends von Berlin gab es jedoch noch zahlreiche weitere kleinere und größere Geschichten, die das Jahr 2018 für Fans und Verantwortliche wohl für immer unvergesslich machen. Wir blicken zurück. Im ersten Teil geht es um die Monate Januar bis Mai.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Das denkwürdige Eintracht-Jahr 2018 [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Januar

Los geht es im Januar 2018 mit einem verbalen Schlagabtausch auf ungewohntem Terrain. Während sich die Spieler der Eintracht unter spanischer Sonne auf die Rückrunde vorbereiten, legt sich Präsident Peter Fischer im winterlichen Frankfurt mit den Rechtspopulisten der AfD an. In einem über mehrere Etappen ausgetragenen Rede-Duell bekräftigt Fischer, dass es in seinem Verein "keinen Platz für braune Brut" gebe. AfD-Anhänger sind bei der Eintracht nicht erwünscht.

Eintracht-Präsident Fischer will keine AfD-Mitglieder bei Eintracht Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Es folgen Standing Ovations auf der Mitgliederversammlung und Applaus aus ganz Deutschland. Die Eintracht ist plötzlich über die hessischen Landesgrenzen hinaus beliebt und bewegt sich auch nach den ersten drei Rückrunden-Spieltagen noch in Champions-League-Sphären. Wo soll das nur hinführen?

Februar und März

Zumindest in den beiden folgenden Monaten lautete die Antwort: sportlich genau auf diesem Niveau weiter. Die Eintracht liegt auch Ende März noch auf Platz vier und steht nach einem 3:0-Sieg gegen Mainz zudem im DFB-Pokal-Halbfinale. Der auf vielen Ebenen bemerkenswerteste Sieg gelingt dem Team von Niko Kovac am 19. Februar gegen RB Leipzig (2:1). Im ersten offiziellen Montagsspiel der Bundesliga-Geschichte sorgen zunächst die Fans mit einem ebenso kreativen wie massiven Protest für einen Abend im Ausnahmezustand. Dann brennt die von einer aberwitzigen Atmosphäre angestachelte Mannschaft auch auf dem Rasen ein Feuerwerk ab. Spätestens zu diesem Zeitpunkt merken viele: Da geht was.

April

Die Eintracht wäre aber wohl nicht die Eintracht, wenn nach viel Sonnenschein nicht irgendwann ein Jahrhundert-Unwetter aufziehen würde. Und genau das passiert im April. Der FC Bayern flirtet öffentlich mit Frankfurts Trainer Kovac, der bei allerlei halbherzigen Dementis nicht nur kurzzeitig sein Gesicht, sondern auch vier von fünf Bundesliga-Spielen verliert. "Stand jetzt" wird zum geflügelten Wort, die Eintracht stürzt ins Bundesliga-Mittelfeld ab und Kovac wechselt natürlich trotzdem an die Säbener Straße. Die Saison droht im kompletten Fiasko zu enden. Der Einzug ins Pokalfinale dank Luka Jovics Hacke wird da fast schon zur Nebensache.

Videobeitrag Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Kovac-Wechsel sorgt für Ärger in Frankfurt [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Mai

Sportlich gibt es auch im Wonnemonat Mai zunächst nicht viel zu lachen. Am letzten Bundesliga-Spieltag verspielt die Eintracht tatsächlich noch die sicher geglaubte Teilnahme am europäischen Wettbewerb und ist pünktlich zum großen Endspiel am absoluten Tiefpunkt angekommen. Als Schiedsrichter Felix Zwayer am 19. Mai um 20 Uhr das Finale im Berliner Olympiastadion anpfeift, glauben wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten an einen Sieg gegen die übermächtigen Bayern. Das Team des scheidenden Trainers Kovac kann dieses Spiel eigentlich nur verlieren – und schreibt dann Geschichte.

Videobeitrag Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Das Pokalwunder der Eintracht [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Zwei lang geschlagene Bälle auf Ante Rebic, ein schon jetzt historischer 70-Meter-Lauf von Mijat Gacinovic und eine magische Nacht später fahren siegestrunkene Eintracht-Profis in einem ebenso chaotischen wie ausgelassenen Autokorso als Pokalsieger durch Frankfurts Straßen. Mit dabei: Mehr als 60.000 begeisterte Fans und ein Fußballgott auf seiner letzten Mission.

Denn nur wenige Tage später ist klar, dass Alex Meier keinen neuen Vertrag mehr bei der Eintracht bekommen und sein Jokertor gegen den HSV für immer sein letzter Auftritt im Frankfurter Trikot bleiben wird. Schon das Pokalfinale hatte der Publikumsliebling nur von der Tribüne aus verfolgen dürfen. Leistungsgerecht sagen die einen, unwürdig die anderen.

Achja, einen neuen Trainer gibt es auch noch. Dieser heißt Adi Hütter, kommt aus Österreich und stellt sich am 30. Mai erstmals in Frankfurt vor. Erster Eindruck: Schaun mer mal.