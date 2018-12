Nach einem krachenden Fehlstart ins zweite Halbjahr 2018 feiert Eintracht Frankfurt magische Europa-League-Nächte und verbreitet dank dreier Ausnahmestürmer auch in der Liga Angst und Schrecken. Nur das Happy End fehlt.

Eintracht Frankfurt hat im vergangenen Jahr Geschichte geschrieben und erstmals seit 30 Jahren eine Trophäe in die hessische Heimat geholt. Im Schatten des historischen Abends von Berlin gab es jedoch noch zahlreiche weitere kleinere und größere Geschichten, die das Jahr 2018 für Fans und Verantwortliche wohl für immer unvergesslich machen. Wir blicken zurück.

Im ersten Teil geht es um die Monate Januar bis Mai. Die zweite Jahreshälfte finden sie an dieser Stelle.

Juni und Juli

Auf den großen Erfolg folgt der große Umbruch: Leistungsträger wie Marius Wolf, Omar Mascarell, Lukas Hradecky oder Kevin-Prince Boateng folgen dem Ruf des großen Geldes oder der Familie und verlassen die Eintracht in der Sommerpause. Viele Frankfurter verlieben sich derweil neu und werden für den Zeitraum der WM zu Fans der kroatischen Nationalelf. Dort wirbelt Pokalheld Rebic einfach weiter, schießt unter anderem ein Tor gegen Argentinien und wird am Ende Vizeweltmeister. Ein Stück Eintracht auf der ganz großen Fußballbühne.

August

Kaum ist Rebic zurück in Frankfurt, darf auch in Hessen wieder gejubelt werden. Entgegen aller Befürchtungen entscheidet sich der Kroate gegen einen Vereinswechsel und verlängert seinen Vertrag bei der Eintracht. Nach den zahlreichen Abgängen und der eher schleppend verlaufenden Shoppingtour der erste echte Hoffnungsschimmer für alle Eintracht-Fans.

Umso größer dann der Schock zu Saisonbeginn. Das neuformierte Team kommt im Supercup gegen den FC Bayern mit 0:5 unter die Räder und blamiert sich eine Woche später im DFB-Pokal bei Regionalligist SSV Ulm. Der Fehlstart ist perfekt, statt großer Euphorie ist die Eintracht schon im Krisenmodus.

YouTube-Kanal von Eintracht Frankfurt verkündet Trapp-Rückkehr

Turbulent wird es dann am 31. August: Der fast schon obligatorische Last-Minute-Neuzugang heißt Kevin Trapp. Der Nationaltorwart kehrt von Paris St. Germain zurück nach Frankfurt und darf sich dort direkt die Europa-League-Auslosung anschauen. Die Gruppengegner heißen: Olympique Marseille, Lazio Rom und Apollon Limassol. Schwierig, aber attraktiv.

September

Schwierig geht es auch im September weiter. In der Bundesliga bestätigt sich der Negativtrend, die Eintracht holt einen Punkt aus vier Spielen und taumelt in Richtung Abstiegszone. Aufgehalten wird der Absturz erst am 30. September mit einem 4:1-Sieg gegen Hannover 96, der die Eintracht vor Tabellenplatz 17 bewahrt und stattdessen ins Mittelfeld spült. "Das war der Befreiungsschlag", sagt Trainer Hütter noch Wochen später.

Der Start auf europäischer Bühne verläuft hingegen zumindest sportlich nach Maß: Die Auswärtspartie in Marseille endet mit einem überraschenden 2:1-Sieg und überdeckt damit den Ärger im Vorfeld: Aufgrund einer Sperre der UEFA findet das Spiel vor leeren Rängen statt, die festeingeplante Europapokal-Comeback-Party muss verschoben werden.

Oktober und November

Genügend Gründe zum Feiern liefern dann aber Oktober und November: Die Eintracht gewinnt wettbewerbsübergreifend neun von zehn Spielen und erzielt dabei 32 Tore. Die Hauptverantwortlichen für den Höhenflug sind vor allem Sébastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic, die abwechselnd als neues magisches Dreieck oder Büffelherde bezeichnet werden und nahezu an jedem Frankfurter Treffer direkt beteiligt sind.

Jovic schreibt Geschichte

Dem Nesthäkchen des Trios gelingt beim 7:1-Kantersieg gegen Düsseldorf dann auch noch ein besonderes Kunststück. Der 20 Jahre alte Jovic schießt als erster Eintracht-Profi überhaupt fünf Tore in einem Spiel und wird nebenbei auch noch zum Torschützen des Monats ausgezeichnet. Viel mehr geht wohl nicht.

Achja: In der Bundesliga stürmt die Eintracht bis auf Platz drei, in der Europa League sichert sich die Hütter-Elf durch einen 4:0-Erfolg gegen Marseille zudem vorzeitig den Gruppensieg.

Dezember

Eher durchwachsen fällt dann das Jahresende aus. Der famose Frankfurter Lauf wird vom VfL Wolfsburg gestoppt, in sechs Spielen setzt es drei Niederlagen, Siege gibt es nur in Rom und gegen Bayer Leverkusen. Im Endspurt fehlen merklich die Kraft und gleich mehrere Leistungsträger. Der Akku ist einfach leer. Den guten Gesamteindruck kann jedoch auch die höchste Bundesliga-Niederlage der Saison im abschließenden Heimspiel gegen den FC Bayern nicht mehr drüben. Vorstand Axel Hellmann fasst passend zusammen: "2018 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Eintracht."