Beim Florida Cup trifft Eintracht Frankfurt zum Auftakt auf den FC São Paulo. Was erwartet die Hessen im Spiel gegen den brasilianischen Traditionsverein?

Der Verein

Der 1930 gegründete São Paulo Futebol Clube ist einer der großen Traditionsclubs Brasiliens. Die Staatsmeisterschaft des Bundesstaates São Paulo konnte der von den Fans aufgrund der drei Trikotfarben Schwarz, Weiß und Rot „Tricolor“ genannte Klub stolze 21 Mal gewinnen, die Nationale Meisterschaft Brasiliens, die traditionell nach den Staatsmeisterschaften von Mai bis Dezember ausgetragen wird, bislang sechs Mal.

Die erfolgreichste Zeit des Klubs liegt derweil knapp 25 Jahre zurück: 1992 und 1993 konnte São Paulo unter dem legendären Trainer Tele Santana jeweils das Double aus Copa Libertadores (dem südamerikanischen Pendant zur Champions League) und Weltpokal gewinnen, unter anderem mit Stars wie dem damaligen Nationalmannschaftskapitän Rai oder auch dem jungen Cafú. In den letzten Jahren wurde es um den Klub ein wenig ruhiger. Der letzte Titel liegt bereits zehn Jahre zurück, die vergangene Saison beendete der FC São Paulo lediglich als Fünfter.

Der Star des Teams

Aktuelle brasilianische A-Nationalspieler sucht man im Kader vergeblich, immerhin aber kann Trainer André Jardine mit Hernanes auf einen altgedienten Ex-Nationalspieler zurückgreifen, der darüber hinaus ordentlich Auslandserfahrung mitbringt. Hernanes kickte zwar zuletzt lediglich bei Hebei Fortune in China, davor hatte er aber überaus erfolgreiche Jahre bei Lazio Rom, Inter Mailand und Juventus Turin in Italien, mit Juve wurde er gar zweimal Meister.

Hinzu kommen 27 Länderspiele für die Selecao (2 Tore), unter anderem nahm Hernanes auch an der WM 2014 teil. Bereits 2017 holte São Paulo das Eigengewächs, das 2007 für São Paulo sein Debüt in der brasilianischen Serie A gegeben hatte, auf Leihbasis aus China in die Heimat zurück, wo er mit neun Toren und drei Assists in 19 Spielen glänzen konnte. Nun streift er sich zum dritten Mal das Trikot São Paulos über und soll trotz seiner bereits 33 Jahre das Offensivspiel der "Tricolor" beleben.

Der Trainer

Der erst 39-jährige André Jardine ist im Herrenbereich noch ein eher unbeschriebenes Blatt, hat sich in den vergangenen Jahren aber durch konstant gute Arbeit als Coach der Jugendmannschaften von Internacional, Gremio und des FC Sao Paulo für höhere Aufgaben empfohlen. Zunächst als Interimstrainer nach der Entlassung seines Vorgängers Diego Aguirre präsentiert, darf sich Jardine nach gutem Einstand nun als Dauerlösung beweisen.

Jardine gilt als moderner Trainer, Teamplayer und Taktikexperte. Eine eigene Profilaufbahn blieb ihm verwehrt, in der Jugend spielte er immerhin an der Seite eines gewissen Ronaldinho für Gremio Porto Allegre. Beinahe wäre Jardine dem Fußball verloren gegangen, als er nach der Schule zunächst ein Ingenieurs-Studium anfing, dann aber zugunsten des Sports wieder abbrach. Wie es scheint, keine schlechte Entscheidung

Fun Fact

1.256 Spiele absolviert Rogério Ceni zwischen 1992 und 2015 für den FC São Paulo und schoss dabei stolze 131 Tore. Als Torwart wohlgemerkt. Ceni galt Zeit seiner Karriere als Elfmeter- und vor allem Freistoßspezialist, über die Hälfte seiner Treffer erzielte er per ruhendem Ball von außerhalb des Strafraums. Ceni ist zugleich São Paulos Rekordspieler, seine Nummer 1 wird nicht mehr vergeben. Weniger erfolgreich als seine aktive Karriere verlief sein kurzes Stelldichein als FCSP-Trainer. 2017 war nach knapp einem halben Jahr wieder Schluss.