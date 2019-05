Wer bleibt, wer geht? In den Eintracht-Kader könnte im Sommer viel Bewegung kommen. Wir beleuchten die aktuelle Situation der Torhüter und Abwehrspieler.

Die Eintracht-Saison ist vorbei, dank der Europa-League-Qualifikation beginnt die nächste Spielzeit schon Ende Juli. Doch mit welcher Mannschaft treten die Frankfurter dann an? Verträge laufen aus, andere Spieler sind nur ausgeliehen. Wir beleuchten die Situation und die Tendenz Spieler für Spieler. Im ersten Teil geht es dabei um Torhüter und Verteidiger.

Kevin Trapp

Vertragssituation: Vertrag läuft im Sommer aus. War nur ausgeliehen von Paris St. Germain. Dort Vertrag bis 2020.

Tendenz: Völlig unvorhersehbar. Viel hängt davon ab, was PSG-Trainer Thomas Tuchel plant. Setzt er auf Trapp als Torwart Nummer zwei, wird es schwer für die Eintracht. Sollten die schwerreichen Franzosen jedoch noch ein wenig Geld mit dem Keeper machen wollen, müssten sie ihn im Sommer abgeben. Viel würde die Eintracht aber nicht mehr auf den Tisch legen. Die Entscheidung wird im Endeffekt aber in Paris getroffen.

Frederik Rönnow

Vertragssituation: Vertrag bis 2022.

Tendenz: Sollte Trapp bleiben, würde der Däne wohl zeitig das Weite suchen. Selbst wenn der DFB-Keeper Frankfurt verlassen würde, ist es unklar, ob Rönnow bleibt. Ein Wechsel scheint für beide Seiten die beste Option.

Jan Zimmermann

Vertragssituation: Vertrag bis 2021.

Tendenz: Er ist ein wichtiger Mann für die Kabine und ein Ersatzkeeper, der sich nie über fehlende Spielzeiten beschweren wird. Keine Frage: Zimmermann bleibt in jedem Fall.

Felix Wiedwald

Vertragssituation: Vertrag bis 2021.

Tendenz: Der Keeper, der in der abgelaufenen Saison beim Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg spielte, kehrt im Sommer zurück nach Frankfurt. Dort hat er keine Zukunft mehr. Alles deutet auf einen endgültigen Wechsel hin.

David Abraham

Vertragssituation: Vertrag bis 2021.

Tendenz: Warum sollte Abraham wechseln? Der Kapitän ist zu einer Identifikationsfigur geworden und bleibt in jedem Fall. Daran dürften auch seine Formschwankungen der vergangenen Wochen nichts ändern.

Timothy Chandler

Vertragssituation: Vertrag bis 2020.

Tendenz: Der Vertrag des Rechtsverteidigers geht nur noch ein Jahr, die Eintracht wird ihn nach seiner schweren Knie-Verletzung sicher nicht vor die Tür setzen. Heißt: Chandler bleibt.

Danny da Costa

Vertragssituation: Vertrag bis 2022.

Tendenz: Der Flügelflitzer war eine der großen Entdeckungen der abgelaufenen Saison. Es gibt nichts, was gegen einen Verbleib spricht. Da Costa wird nach 50 Spielen aber sicher auf einen Backup hoffen.

Simon Falette

Vertragssituation: Vertrag bis 2021.

Tendenz: Wackelkandidat. Er selbst möchte zwar in Frankfurt bleiben, erhält die Eintracht jedoch ein gutes Angebot, dürfte der Verteidiger die Hessen im Sommer verlassen.

Makoto Hasebe

Vertragssituation: Vertrag bis 2020.

Tendenz: Hasebe bleibt in jedem Fall. Der Japaner genießt unter Hütter aktuell seinen x-ten Frühling und fühlt sich bei der Eintracht pudelwohl.

Martin Hinteregger

Vertragssituation: Vertrag läuft im Sommer aus. War nur ausgeliehen vom FC Augsburg. Dort Vertrag bis 2021.

Tendenz: Es ist vertrackt. Das Blöde an der guten Rückrunde des Verteidigers ist: Sie war zu gut. Der FCA, der einst neun Millionen Euro für Hinteregger auf den Tisch gelegt hat, dürfte nun mindestens eine niedrige zweistellige Millionensumme verlangen. Ein ganz schöner Happen. Das Gute ist: Der Österreicher will unbedingt in Frankfurt bleiben. Es dürfte daher eine lange Sommer-Pokerei geben.

Evan N'Dicka

Vertragssituation: Vertrag bis 2023.

Tendenz: Bleibt sehr wahrscheinlich. Der Franzose deutete in seiner ersten Bundesliga-Saison direkt sein großes Talent an. Obwohl er zum Schluss ein wenig außen vor war, baut die Eintracht auf ihn.

Marco Russ

Vertragssituation: Vertrag bis 2020.

Tendenz: Der Dauer-Reservist bleibt. In einem Jahr läuft sein Vertrag so oder so aus. Als Identifikationsfigur ist er zudem unverzichtbar.

Taleb Tawatha

Vertragssituation: Vertrag bis 2019.

Tendenz: Der Vertrag des Linksverteidigers dürfte nicht verlängert werden.

Almamy Touré

Vertragssituation: Vertrag bis 2023.

Tendenz: Touré bleibt in jedem Fall. Der Verteidiger bewies in der Rückrunde, dass er als Backup eine gute Lösung darstellt.

Tuta

Vertragssituation: Vertrag bis 2023.

Tendenz: Bleibt, könnte aber ausgeliehen werden. Der Brasilianer wurde im Winter als Perspektivspieler geholt, stand in der Bundesliga aber noch keine Minute auf dem Platz. Spielpraxis würde ihm gut tun.

Jetro Willems

Vertragssituation: Vertrag bis 2021.

Tendenz: Großer Wechselkandidat. Findet sich ein Abnehmer, dürfte Willems weg sein.