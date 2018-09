Der Stolperstart von Eintracht Frankfurt macht sich auch im Team bemerkbar. Die Profis aus der zweiten Reihe bieten sich offensiv an, nach Makoto Hasebe äußert auch Jonathan de Guzman Unzufriedenheit. Im Sturm bricht eine Alternative weg.

Unzufriedene Fußball-Profis flüchten sich bei Medienterminen gerne in die Welt der Phrasen. "Das Team spielt gut, der Trainer hat keinen Grund zu wechseln" ist bei Reservisten eine ebenso gerne verwendete Antwort wie: "Hauptsache, die Mannschaft gewinnt." Bei Eintracht Frankfurt hört sich das derzeit jedoch anders an. Nachdem Makoto Hasebe am Montag offen davon sprach, "mit der Situation nicht zufrieden" zu sein, legte am Dienstag auch Jonathan de Guzman nach. "Natürlich ist die Bank nicht das, was ich will."

Torró und Fernandes derzeit gesetzt

Hasebe und de Guzman eint das Schicksal, im zentralen Mittelfeld der Eintracht trotz durchwachsener Leistung der Stammkräfte nur zweite Wahl zu sein. Neuzugang Lucas Torró und Routinier Gelson Fernandes sind auf der Doppelsechs gesetzt, der Japaner und der Niederländer mit kanadischen Wurzeln müssen sich hinten anstellen. "Im Moment sind andere Spieler besser als ich, meint der Trainer", sagte Hasebe. "Der Coach macht das, was er für richtig hält", ergänzte de Guzman.

Während Hasebe nach Grippe in Freiburg und Nichtnominierung gegen Bremen in dieser Bundesliga-Spielzeit noch gar nicht im Kader stand, durfte de Guzman zumindest zweimal in der zweiten Hälfte für ein paar Minuten mitwirken. Für die beiden arrivierten Kräfte ist das deutlich zu wenig und, angesichts der mangelnden Ordnung und Kreativität im Frankfurter Mittelfeld, nicht komplett nachvollziehbar.

Die Spielintelligenz von Hasebe und die gefährlichen Standards sowie die offensiven Ideen von de Guzman könnten der Eintracht durchaus guttun. Beweis war nicht zuletzt de Guzmans eindrucksvolle Vorlage zum 2:0 im Breisgau.

Paciencia am Knie verletzt

Ob es für das Duo im Wartestand schon am Freitag (20.30 Uhr) bei Borussia Dortmund zum Comeback in der Frankfurter Startelf reicht, muss man abwarten. Ein Blick in den Spielplan mit fünf Pflichtspielen innerhalb von 17 Tagen verdeutlicht aber, dass Trainer Adi Hütter einen großen Kader mit vielen motivierten Spielern braucht. Es gilt, möglichst alle bei Laune zu halten. "Ich muss weiter hart arbeiten, meine Einsätze werden kommen", prognostiziert auch de Guzman. Noch einigermaßen gut gelaunt.

Deutlich mehr Geduld braucht derweil Goncalo Paciencia. Bei einem Zweikampf am Montag im Training zog sich der 24-Jährige einen Riss des Außenmeniskus im linken Knie zu und muss bereits am Donnerstag in seiner Heimat unter das Messer. Hütter wird mindestens sechs Wochen auf den Stürmer verzichten muss. Durch den Ausfall von Paciencia vergrößern sich die Personalsorgen. Er ist nach Timothy Chandler (Knorpelschaden) und Carlos Salcedo (Syndesmosebandriss) der dritte Spieler, der in dieser Saison operiert werden muss.