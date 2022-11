Im Estádio José Alvalade könnten am Dienstagabend zahlreiche Plätze leer bleiben.

Viele Fans von Eintracht Frankfurt beklagen, dass sie in Lissabon keine Last-Minute-Tickets bekommen. Dabei wurde ihnen gesagt, dass noch Tausende Karten zu haben sind. Bei Sporting CP bestreitet man das.

Es ist nicht ganz klar, wie viele Menschen am Dienstagabend (21 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audiostream auf hessenschau.de ) im Estádio José Alvalado von Sporting Lissabon sein werden – und das aus gleich mehreren Gründen. Die Kapazität bei internationalen Spielen variiert je nach Sicherheitslage.

Knapp 50.000 Fans passen offiziell in das 2003 eröffnete Rund mitten in der Stadt. Im Champions-League-Gruppenspiel gegen die Eintracht dürfte das Maximum aber eher irgendwo bei 48.000 oder 49.000 liegen, sagte ein Sporting-Sprecher dem hr-sport auf Anfrage. Die große Frage ist, ob so viele auch eingelassen werden.

Kein zweites Barcelona

Noch am Montag tourten zahlreiche Eintracht-Fans zum Stadion, die zwar Flug-Tickets nach Lissabon ergattert hatten, aber eben noch keine Karten für das Spiel. An der Vorverkaufsstelle versuchten sie nun ihr Glück, wurden als Frankfurter Fans allerdings abgewiesen. Dabei seien noch 10.000 bis 15.000 Tickets verfügbar, hieß es am Schalter.

"Für deutsche Fans ist es echt schwierig, hier an Karten zu kommen", sagte Eintracht-Fan Vincent Heck dem hr-sport und ist sich sicher: "Der Sporting Club hat schon gute Vorkehrungen getroffen, damit nicht wieder dasselbe passiert wie in Barcelona." Damals, beim Europa-League-Viertelfinale in Spanien, machten 25.000 Frankfurter Fans die Partie im Camp Nou zu einem Heimspiel für die Hessen.

"Guter Dinge, dass wir ausverkauft sind"

In Portugal hat man dementsprechend Vorkehrungen getroffen. Das bestreitet auch niemand. Tickets gibt es nur für Sporting-Mitglieder. Auf der Website des Vereins wird auf Portugiesisch dafür geworben, dass es Restkarten gibt. Wechselt man auf die englische Version, verschwindet der Hinweis.

Auch beim Club selbst bestreitet man nicht, dass die noch verfügbaren Tickets nicht für deutsche Fans gedacht sind. Von mehreren Tausend Restkarten weiß man dort allerdings nichts. "Es sind nicht einmal mehr 1.000 Karten übrig und wir sind guter Dinge, dass wir am Dienstagabend ausverkauft sind", so der Sporting-Sprecher.

Warum den Eintracht-Fans etwas anderes gesagt wurde, kann man sich in der Geschäftsstelle nicht erklären. Vielleicht sei es einfach ein Missverständnis gewesen. Die letzte Info, die die Eintracht aus Portugal erhalten hat, besagte übrigens, dass nur etwas mehr als 30.000 Karten verkauft wurden. Spätestens um 21 Uhr wird man sehen, wie viele Plätze im Estádio José Alvalado tatsächlich leer geblieben sind.