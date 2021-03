Adi Hütter will mit Eintracht Frankfurt Historisches schaffen und blendet die Diskussion um Sportvorstand Fredi Bobic aus. Viel mehr interessiert ihn das Offensivfeuerwerk, das er gegen den VfB Stuttgart erwartet.

Es war das allesbeherrschende Thema bei Eintracht Frankfurt in dieser Woche: Die Ankündigung von Fredi Bobic, die Hessen im Sommer verlassen zu wollen, zieht viele Fragen um die Zukunft des Bundesligisten nach sich. Fragen, die Trainer Adi Hütter weder beantworten kann, noch möchte. "Ich bin heute nicht hier, um Personal innerhalb des Vereins zu diskutieren", stellte der Österreicher am Donnerstag dann auch gleich auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart klar (Samstag, 15.30 Uhr).

Natürlich ist auch dem Österreicher an einer personell gut aufgestellten Eintracht gelegen. Wer auf Bobic folgt, was aus Ben Manga wird und ob sich die Hessen auch in Zukunft einen Sportdirektor leisten werden, kann Hütter aber nicht entscheiden. Was er hingegen beeinflussen kann, ist das sportliche Standing des Vereins. Und da ist die auf Platz vier positionierte Eintracht gerade dabei, "etwas Außergewöhnliches" zu schaffen: zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions League zu erreichen. Also fokussiert sich Hütter auf das, was sein Job als Trainer ist: wie die Mannschaft Fußball spielt.

Kein Bus-Parkplatz gegen Stuttgart

Bei der Niederlage gegen Werder Bremen hat Hütter vergangene Woche einige Sachen gesehen, die ihm missfallen haben. Zwar habe Bremen das "gut gemacht", "zwei Busse" vor dem eigenen Tor geparkt und der Eintracht kaum Räume geboten. Dass die Hessen aber zum ersten Mal in diesem Jahr nicht einmal einen Punkt aus einem Bundesligaspiel mitnahmen, das lag zuvorderst an ihnen selbst. "Wir haben nicht die richtigen Lösungen gehabt", gestand Hütter.

Gegen den VfB Stuttgart, das ist vielleicht ein gutes Zeichen, erwartet die Frankfurter am Samstag ein ganz anderes Spiel. Einen Bus, geschweige denn zwei, wird wohl keiner der Kontrahenten vor dem eigenen Strafraum parken. "Beide Mannschaften haben nur ein Ziel: nach vorne zu spielen, attraktiv zu spielen", so Hütters Einschätzung. Nicht nur er rechnet daher mit einem schnellen, offenen Schlagabtausch. Im Hinspiel trennten sich beide Teams remis (2:2).

Außenbahnen sind "Schlüssel für das Spiel"

Angesichts der Offensivkraft der Gäste ist es gut, dass Evan N'Dicka seine Gelbsperre abgesessen hat und der Innenverteidigung wieder mehr Stabilität als in Bremen verleihen kann. Sein Nebenmann Tuta plagt sich hingegen mit leichten Muskelbeschwerden im Gesäßbereich herum. Hütter geht aber davon aus, dass der Brasilianer ebenso rechtzeitig fit wird wie Sebastian Rode, der unter der Woche einen Schlag im Training abbekommen hatte.

Die entscheidenden Szenen, die über Sieg und Niederlage entscheiden werden, wähnt Hütter allerdings nicht in der Zentrale. "Die Duelle auf der Außenbahn können der Schlüssel für das ganze Spiel sein", so der Eintracht-Coach. Der Schlüsselspieler wäre aufseiten der Frankfurter also Filip Kostic. Während der Linksaußen offensiv ein absoluter Unterschiedsspieler sein kann, geriet er defensiv gegen Bremen immer mal wieder in Bedrängnis. "Er hätte beim ersten Tor besser verteidigen müssen", sagte Hütter, das wisse der Serbe aber auch selbst. Den offensivstarken Stuttgartern wird das mit Sicherheit auch nicht verborgen geblieben sein.