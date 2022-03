Eintracht Frankfurt hat sich bei RB Leipzig ein Unentschieden erduselt. Der teils drückenden Überlegenheit der Hausherren hatten die Hessen einen starken Kevin Trapp im Tor entgegenzusetzen.

Audiobeitrag Audio Eintracht erkämpft sich Remis Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt hat sich bei RB Leipzig einen Punkt ergattert. Beim 0:0 am Sonntag war Keeper Kevin Trapp der mit Abstand beste Hesse auf dem Rasen. In der Bundesliga sind die Frankfurter nun seit drei Spielen ungeschlagen.

Nach der langen Europa-League-Nacht gegen Sevilla vertraute Trainer Oliver Glasner erneut seiner Stammelf. Lediglich Djibril Sow fehlte gelbgesperrt. Für ihn rückte Kapitän Sebastian Rode in die Mannschaft.

Lindström findet Borré nicht

Für den ersten "Höhepunkt" der Partie war keine der beiden Mannschaften verantwortlich. Der organisierte Anhang der Eintracht war nach den Corona-Lockerungen zahlreich mit nach Leipzig gereist und feierte seine Bundesliga-Rückkehr mit Pyrotechnik (2.). Eine kurze Unterbrechung später wurde dann aber doch Fußball gespielt.

Die Eintracht versuchte es mit scharfen Bällen in die Tiefe, was aber nur zweimal so richtig klappte. Jesper Lindström war auf und davon, hatte eigentlich freie Schussbahn, versuchte aber doch den mitgelaufenen Rafael Borré zu bedienen und spielte den Ball einem Leipziger Verteidiger genau in die Füße (13.). Wahrscheinlich stand der Däne aber zuvor ohnehin im Abseits. Viel Wirbel um nichts also. Auch beim zweiten schnellen Angriff war es Lindström, der in die Tiefe geschickt wurde. Wieder suchte er Borré in der Mitte und wieder fand er seinen Nebenmann nicht (38.).

Eintracht zweimal im Alu-Glück

Einen etwas gepflegteren Ball spielte der mögliche Europa-League-Final-Gegner aus Leipzig. Die Sachsen hatten die bessere Raumaufteilung im Mittelfeld und versuchten, sich ins gefährliche Drittel zu kombinieren. Das gelang ihnen 20 Minuten lang nicht, dann aber immer besser.

Einen Kopfball von Ex-Eintracht-Stürmer André Silva kratzte Martin Hinteregger von der Linie (22.). Einen Schuss von Mohamed Simakan lenkte Kevin Trapp mit viel Mühe an den Pfosten (26.). Der Abschluss von Konrad Laimer klatschte an die Latte (41.). Der Treffer von Christopher Nkunku wurde wegen einer Abseitsstellung zurecht nicht anerkannt (45.+2). Wenn sich ein Team über das 0:0 zur Pause ärgern durfte, dann das Leipziger.

Trapp hält die "0" fest

Die Überlegenheit der Hausherren wurde nach dem Seitenwechsel noch sichtbarer. Leipzig schnürte die Hessen in der eigenen Hälfte ein. Die Eintracht kam nicht einmal mehr zu Entlastungsangriffen, sondern verschärfte mit schlimmen Ballverlusten im Aufbau die Situation zusätzlich. Einzig Trapp verhinderte einen Rückstand, als er zunächst gegen Dani Olmo (46.) und dann stark gegen den durchgebrochenen Laimer parierte (62.).

Im Anschluss bekamen die Frankfurter immerhin ein bisschen Ruhe ins Spiel. Solange zumindest bis Tuta sich den nächsten Schnitzer erlaubte und Nkunku den Ball in den Lauf köpfte. Doch abermals war Trapp auf dem Posten und hielt die "0" fest (78.). Und weil sich der Kepper auch gegen den eingewechselten Yussuf Poulsen groß machte und den Stürmer erfolgreich abdrängte (80.), geht die Eintracht mit einem glücklichen Punktgewinn in die Länderspielpause.

Weitere Informationen RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 0:0 Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer (85.Haidara), Kampl (60.Forsberg), Angelino - Olmo (85.Szoboszlai) - Silva (72.Poulsen), Nkunku



Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Rode (46.Hrustic) - Knauff (80.Lenz), Lindström (66.Hauge), Kamada (89.Ilsanker), Kostic – Borre (89.Lammers)



Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karten: Laimer / Hinteregger, Ndicka, Hrustic, Hauge, Jakic



Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 43.058 Ende der weiteren Informationen