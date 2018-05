Ein unpopulärer, aber richtiger Schritt in die Zukunft

Eintracht Frankfurt wird den Vertrag mit Alexander Meier nicht verlängern. Viele Fans sind damit nicht einverstanden. Doch für diese Entscheidung gibt es nachvollziehbare Gründe.

Im Glanz des DFB-Pokals wird sich nicht gesonnt, sondern gearbeitet. Adi Hütter kommt, Marius Wolf geht. Genauso wie Alexander Meier. Letztgenannter zwar nur vorübergehend, und doch geraten viele Fans in Rage, weil Eintracht Frankfurt den in vier Wochen auslaufenden Vertrag mit dem Torjäger nicht wenigstens um ein Jahr verlängert. Ein unpopulärer Schritt der Clubführung – aber ein richtiger, weil er in die Zukunft führt.

Dass die Entscheidung gegen Meier nicht erst vorgestern gefallen ist, wird bei einem Blick auf seine Konkurrenz im Eintracht-Sturm deutlich. Luka Jovic – immerhin seit knapp einem Jahr im Team – ist gerade einmal 20 Jahre jung. Sébastien Haller – per Vertrag bis 2021 an die Hessen gebunden – 23. Und Pokalheld Ante Rebic – ohne die aktuellen Wechselgerüchte thematisieren zu wollen – 24. Reiner Zufall? Sicherlich nicht.

Die Frankfurter werden künftig, da sie im Sommer in drei Wettbewerben an den Start gehen, einen noch breiteren Kader benötigen. Viele Fans hätten dort auch einen Platz für Meier gesehen. Doch Bobic und Co. verfolgen offensichtlich einen anderen Plan. Einen, für den sie nun dank Pokalsieg, Europa League und die kolportierten Wolf-Millionen die eine oder andere Möglichkeit mehr haben dürften.

Und wie so oft gilt auch im Fall Meier: Niemals geht man so ganz. Im Gegenteil. Sein Anschlussvertrag für die Zeit nach der aktiven Karriere, auch wenn dieser noch nicht näher definiert ist, ist ein Ausdruck der Anerkennung für seine Verdienste um den Verein. Genauso wie der angekündigte Abschied im Rahmen des Supercup-Spiels gegen München, genauso wie das versprochene Abschiedsspiel.

Sportlich, ja fußballfestlich, hat sich Alex Meier so gesehen bereits am 5. Mai verabschiedet, beim Heimspiel gegen den Hamburger SV. Sein Tor zum 3:0, nur vier Minuten nach seiner Einwechselung in der Schlussphase, war aus Fan-Sicht gigantisch. Alleine daraus etwas für die Zukunft abzuleiten allerdings auch sehr romantisch.