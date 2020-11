Da Stefan Ilsanker derzeit bei Eintracht Frankfurt gesetzt ist, streiten sich mehrere Spieler um den Platz neben ihm. Djibril Sow bewirbt sich und plädiert für eine Systemänderung. Schon am Samstag könnte er aber wieder auf der Bank sitzen.

Videobeitrag Video zum Video Eintracht Frankfurt und seine Fans: Eintracht ist viel mehr als Fußball [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Vor etwas mehr als einem Jahr war die Welt noch in Ordnung. Eine weltweite Pandemie gab es nur in Science-Fiction-Splatter-Movies, Eintracht Frankfurt fegte Bayern München mit 5:1 vom Platz und Djibril Sow erzielte dabei seinen ersten und bis heute einzigen Bundesliga-Treffer. Es folgten der Ausbruch eines gewissen Coronavirus, sieben Spiele mit insgesamt sechs Niederlagen in Folge und ein Leistungseinbruch inklusive Stammplatz-Verlust bei Sow. "Das war nicht leicht zu verarbeiten, ich bin in ein Loch gefallen", fasste Sow die Endphase des Jahres 2019 am Mittwoch in einem Pressegespräch zusammen.

Sow sucht seine Rolle bei der Eintracht

Was im November des vergangenen Jahres begann, ist auch im November des aktuellen Jahres noch spürbar. Nachdem Sow, ein absoluter Wunschspieler von Trainer Adi Hütter, in seiner ersten Hinrunde noch in 13 von 15 möglichen Bundesliga-Partien von Beginn auf dem Platz gestanden hatte, schrumpfte die Anzahl seiner Startelf-Einsätze in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit auf fünf zusammen. In dieser Saison reichte es bis zum vergangenen Wochenende und dem Remis gegen RB Leipzig (1:1) sogar nur zu drei Einwechslungen mit insgesamt 20 Minuten Spielzeit.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich noch auf der Suche nach meiner richtigen Rolle bin", sagte Sow rückblickend. "Es ist nicht schön, wenn man lange nicht spielt." Die Fragen, die sich nun stellen: Hat Sow diese Rolle inzwischen gefunden? Und was genau ist seine Rolle im Team von Trainer Hütter? Die Antwort: Es ist kompliziert.

Erstes Mal Startelf seit Juni

Gegen RB Leipzig, Sows erstem Startelf-Einsatz seit Juni, agierte der Schweizer Nationalspieler gemeinsam mit Stefan Ilsanker auf der Doppelsechs. Seine Aufgabe: Im Verbund mit dem österreichischen Staubsauger die Mitte dichtmachen und das Leipziger Offensivspiel nicht ins Rollen kommen lassen. Nach vorne, das gab Sow am Mittwoch selbst zu, setzte der 23-Jährige keine großen Akzente. Das wäre angesichts der langen Pause und des auf Defensiv-Stabilität ausgelegten Matchplans aber wohl auch zu viel verlangt. "Ich war zufrieden mit mir, darauf kann ich aufbauen."

Was jedoch auch gegen Leipzig gut zu erkennen war: Sow, der weder auf noch neben dem Platz ein Lautsprecher ist, braucht einen starken Mann an seiner Seite. In der Nationalelf, wo er in den vergangenen Monaten seinen in Frankfurt aufgestauten Frust abbaute und durchaus gute Auftritte hinlegte, profitierte er meist von der Präsenz und den Anweisungen von Arsenal-Star Granit Xhaka. "Er ist ein Leader, deswegen war es in der Nationalmannschaft oft leichter für mich", so Sow. Xhaka geht vorneweg, Sow kann in seinem Schatten das Spiel ordnen. Ein Modell, das durchaus auch in Frankfurt funktionieren könnte.

Sow ist ein klassischer Ballverteiler und war ursprünglich als verbindendes Element zwischen Handwerk und Kunst eingeplant. Ein Sechser, heute Ilsanker, holt die Bälle. Ein Zehner, heute meist Daichi Kamada, nimmt die von Sow weitergeleiteten Pässe an und kreiert Torchancen. So einfach und gleichzeitig so selten gesehen.

Ilsanker der österreichische Xhaka?

Sows Problem: Den Platz neben Ilsanker, der derzeit gesetzt ist, beanspruchen auch andere für sich. Allen voran Sebastian Rode, der seine Muskelprobleme überwunden hat und Sow schon am Samstag (15.30 Uhr) bei Union Berlin wieder auf die Bank verdrängen könnte. Weitere Kandidaten für den offensiveren Part der Doppelsechs sind Dominik Kohr oder der an Covid-19 erkrankte Aymen Barkok.

Im Vergleich zu Rode fehlt Sow die Körperlichkeit, im Vergleich zu Kohr die Körpersprache, im Vergleich zu Barkok das Draufgängertum. Fußballerisch könnte er der Eintracht, das ist keine Frage, dennoch weiterhelfen. "Die Konkurrenz ist groß", so Sow. "Es ist schwerer geworden, auf Einsatzzeiten zu kommen."

Ilsanker macht Sow das Leben schwer

Ein Grund dafür ist auch die Sonderrolle Ilsankers, dem Hütter das Abräumer-Monopol übertragen und damit indirekt eine Stammplatz-Garantie ausgestellt hat. "In der vergangenen Saison haben wir mehr gewechselt, jetzt will der Trainer immer einen defensiven Sechser haben." Ilsanker spielt folglich immer, der Rest streitet sich um die letzte verbliebene Planstelle im Maschinenraum.

Sollten alle fit sein, hat Kämpfer Rode die besten Karten. Sow und Kohr sowie Barkok, der in den vergangenen Spielen vermehrt auf den Flügel auswich, sind in der Außenseiterrolle. Schnell ändern wird sich das wohl nicht.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Sow plädiert für anderes System

Denn gerade in Spielen gegen Gegner wie Leipzig, am übernächsten Wochenende gegen Dortmund oder zwei Wochen später gegen Gladbach ist der österreichische Wellenbrecher namens Ilsanker wohl aus der Startelf nicht zu wegzudenken.

Gegen schwächere Teams könnte sich aber auch Sow eine etwas offensivere Ausrichtung mit ihm und Rode, Kohr oder Barkok durchaus vorstellen. "Wir sind ja auch nicht nur offensiv orientiert, wir könnten auch mal wieder nebeneinander spielen", sagte er. Ob Trainer Hütter das auch so sieht, bleibt aber abzuwarten.