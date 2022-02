Filip Kostic und Daichi Kamada sind wieder fit und drängen vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg zurück in die Startelf von Eintracht Frankfurt. Die Möglichkeiten in der Offensive nehmen zu, es gibt aber auch Abgehängte.

Als im Training von Eintracht Frankfurt am Mittwoch das Abschlussspiel starten sollte, war für Erik Durm und Aymen Barkok kein Platz mehr. Da Trainer Oliver Glasner ein Elf gegen Elf anordnete, dafür aber genau zwei Feldspieler zu viel vor ihm standen, schickte er den Weltmeister von 2014 und das gerade vom Afrika Cup zurückgekehrte Frankfurter Eigengewächs auf den Nachbarplatz. Einsames Torschusstraining statt echtem Fußball stand fortan auf dem Programm des Reservisten-Duos. So schnell kann's gehen.

Kostic und Kamada wieder fit

So wenig erbaulich diese Maßnahme für Durm und Barkok war, so positiv ist diese kurzzeitige Degradierung letztlich für die Eintracht. Die zuletzt von zahlreichen Verletzungen und Corona-Infektionen gebeutelten Hessen haben vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg auf den Außenbahnen, in der Zentrale und in der Offensive ein Überangebot. Der Ausfall von Makoto Hasebe in der Abwehr wiegt sicherlich schwer, bis auf Ragnar Ache (Muskelbeschwerden) und Ersatzkeeper Diant Ramaj (Knie-OP) sind sonst aber alle fit.

Besonders erfreulich ist das aus Frankfurter Sicht mit Blick auf Daichi Kamada und Filip Kostic. Das Offensiv-Duo, das das Gastspiel beim VfB Stuttgart (3:2) verpasst und eine große Lücke im Angriff hinterlassen hatte, kehrte am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück und machte dabei einen quietschfidelen Eindruck. Bei den Spielformen, die auf schnelles und direktes Passspiel sowie Umschaltmomente der Stürmer ausgelegt waren, gehörten beide zu den Aktivposten. Gegen die Wölfe werden wohl beide wieder in die Startelf zurückkehren.

Lenz und Rode könnte es treffen

Das heißt aber auch: Zwei Profis aus der siegreichen Elf von Stuttgart müssen ihren Platz trotz ansprechender Leistung wieder räumen und auf der Bank Platz nehmen. Die beiden wahrscheinlichsten Kandidaten für diese Härtefall-Entscheidungen: Christopher Lenz, der den ersten Treffer von Ajdin Hrustic mit einem punktgenauen Eckball vorbereitet hatte und auch sonst zu den Aktivposten gehörte, und Sebastian Rode.

Der Kapitän, der angeschlagen ausgewechselt werden musste, beendete auch das Training am Mittwoch etwas früher und stapfte nach rund 70 Minuten gemeinsam mit Kostic vom Platz. Eine abgesprochene Vorsichtsmaßnahme, aber auch ein Fingerzeig. Denn während Kostic noch eine Torschuss- und Sprinteinheit dranhängte, radelte Rode direkt zurück ins Proficamp. Der 31-Jährige, der immer wieder über Schmerzen in seinem lädierten Knie klagt, ist mal wieder reif für eine Pause. Diese wird er am Wochenende bekommen.

Die Plätze in der Startelf sind umkämpft

Und wie steht es um den Rest des Teams? Im Abschlussspiel, in dem Durm und Barkok nach dem vorzeitigen Trainingsende von Rode und Kostic doch noch ein bisschen Trainingsspielpraxis sammeln durften, wurde deutlich, dass der Konkurrenzkampf heißer wird. Auf den Außen setzt Ansgar Knauff, der sein Potenzial bei einem locker gewonnenen Sprintduell gegen Lenz inklusive Maßflanke auf Kamada andeutete, Timothy Chandler unter Druck. Lenz, der etwas unauffälliger trainierte, hatte bereits in Stuttgart gezeigt, dass er als Backup durchaus zu gebrauchen ist.

In der Angriffsreihe sind Rafael Borré, Kamada und Jesper Lindström, die auch im Training gemeinsam in einer Elf standen, zwar erstmal gesetzt. Jens Petter Hauge und selbst Goncalo Paciencia zeigten auf der anderen Seite aber ebenfalls gute Ansätze und bieten sich weiter an. In der Zentrale ist Hrustic, der trotz seines Doppelpacks am Wochenende wieder außen vor sein wird, zumindest in der Nähe der Startelf. Nur die Abwehr stellt sich in Abwesenheit von Altmeister Hasebe allein auf.

Klar ist: Die Duelle um die Plätze in der Startelf werden immer enger, selbst die Teilnahme am Abschlussspiel im Training ist nicht mehr sicher. Allen Spielern wird das nicht gefallen, der Eintracht kann das aber nur guttun.