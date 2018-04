Niko Kovac würde seine Spieler nach dem Pokalcoup von Schalke am liebsten "blitzdingsen". Ab sofort zählt für Eintracht Frankfurt wieder der Bundesliga-Alltag. Der verflixte siebte Platz muss vermieden werden.

Am Tag nach dem Pokalcoup von Schalke war bei Eintracht Frankfurt schon wieder alles auf Normalität getrimmt. Trainer Niko Kovac erzählte zu Beginn der Pressekonferenz zwar kurz etwas von der Frankfurter Partynacht und der Ankunft am heimischen Stadion gegen 3.30 Uhr. "Wir sind alle überglücklich", sagte er. Viel mehr war aus dem künftigen Bayern-Coach aber nicht über das Aufeinandertreffen mit seinem neuen Verein im Endspiel um den DFB-Pokal zu erfahren. "Das ist noch so weit weg. Eigentlich würde ich gerne über die Hertha sprechen."

Einmal wie bei Men in Black

Nur drei Tage nach dem Triumph beim S04 steht für die Eintracht nämlich schon wieder Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Am Samstag (15.30 Uhr) ist der Tabellen-Neunte Hertha BSC zu Gast in Frankfurt. Der kommende Gegner aus Berlin muss rein in den Fokus der Spieler, das große Finale in Berlin muss raus. "Wir müssen die Euphorie mitnehmen, aber jetzt schnell umswitchen", so Kovac. "Die Jungs müssen das vergessen." Einmal blitzdingsen wie im Kultfilm "Men in Black" und alle Erinnerungen löschen, bitte.

Für die Eintracht gilt es, den Schwung des Gelsenkirchener Pokalabends zu nutzen, dabei aber nicht abzuheben. In der Liga geht es in den verbleibenden vier Spielen schließlich noch immer um Europa. Der Traum von der Champions League ist zwar höchstwahrscheinlich geplatzt, die Europa League sollte es dann aber schon sein. "Wir haben noch Ziele und wollen das erreichen, wofür wir die ganze Saison gearbeitet haben", so Kovac. Das Pokalfinale ist die Kür, das Erreichen eines europäischen Wettbewerbs Pflicht.

Der aktuelle Tabellenplatz, der Stand jetzt für die Qualifikation zur Europa League reichen würde, ist das Minimalziel. Im Optimalfall soll der verflixte siebte Rang jedoch vermieden werden. "Platz sieben wäre suboptimal", so Kovac, der seinem zukünftigen Ex-Club den Umweg über die Qualifikation gerne ersparen würde. Die Ausscheidungsspiele gegen wenig attraktive Konkurrenten würden die Sommerpause der Eintracht rapide verkürzen, ein Trainingslager würde wegfallen, die Saisonvorbereitung wäre extrem gestört. "Ziel ist es, das zu umgehen." Heißt: Die Eintracht will mindestens Sechster werden.

Kovac wird rotieren

Da sie dafür entweder Hoffenheim oder Leipzig überholen muss, ist ein Sieg gegen die Hertha Pflicht. "Wir müssen den Fokus jetzt auf dieses Spiel lenken", so Kovac. Die Strapazen des Pokalfights dürfen keine Rolle mehr spielen, angeschlagene oder nicht fitte Spieler müssen zur Not auf die Bank. "Wir brauchen körperliche und geistige Frische und werden definitiv Veränderungen vornehmen", kündigte der Eintracht-Coach an.

Erster Wackelkandidat ist Kevin-Prince Boateng, der noch an den Nachwehen eines Pferdekusses leidet. Aber auch Pokalheld Luka Jovic, der angeschlagene Jetro Willems oder Marco Russ könnten eine Pause erhalten. Allen voran Sébastien Haller und Timothy Chandler drängen im Gegenzug in die Startelf, Ante Rebic ist hingegen noch nicht wieder fit. "Wir brauchen jetzt jeden Mann."

Raus mit Applaus

So schön der Einzug ins Pokalfinale für alle Beteiligten auch war, in den nächsten drei Wochen zählt für die Eintracht nur die Bundesliga. "Wir genießen den Moment und hoffen auf einen Push", so Kovac. Jetzt geht es noch einmal an die Kraftreserven, ehe am 19. Mai das Saison-Highlight und das definitiv letzte Spiel von Kovac im Eintracht-Dress ansteht. Wenn alles gutgeht, "dürfte es am Ende dann nichts anderes geben als Applaus", so der Noch-Coach. "Für die Mannschaft und das Trainerteam."