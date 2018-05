Comeback oder letzter Auftritt? Alex Meier steht gegen den HSV erstmals wieder im Aufgebot von Eintracht Frankfurt. Sportlich geht es für beide Teams um alles, die Polizei rüstet sich für mögliche Ausschreitungen.

Das Eintracht-Trikot mit der Nummer 14 wird am Samstag erstmals seit mehr als elf Monaten wieder zu dienstlichen Zwecken in der Frankfurter Kabine hängen. Alex Meier feiert seine Saisonpremiere im Kader von Trainer Niko Kovac und darf zum ersten Mal seit dem Pokalfinale wieder auf einen Einsatz hoffen. Sportlich ist der 35-Jährige wohl noch keine große Hilfe. "Aber das ist die Wertschätzung meiner Person ihm gegenüber", so Kovac am Freitag "Wenn er die Möglichkeit bekommt, sich hier vor eigenem Publikum vielleicht zu verabschieden, dann bleibt das in Erinnerung." Vielleicht.

Meier darf sich noch einmal zeigen

Denn ob Meier wirklich zum Einsatz kommt, ist genauso offen wie seine Zukunft. Der Vertrag des Torjägers, der sich in dieser Spielzeit gleich drei Fersen-Operationen unterziehen musste, läuft aus. Er selbst möchte seine Karriere aber noch nicht beenden und schloss deshalb zuletzt einen Wechsel nicht aus.

Viele Möglichkeiten, sich nach knapp 14 Jahren noch einmal dem Frankfurter Anhang zu präsentieren, wird es da wohl nicht mehr geben. "Das möchte ich ihm nicht nehmen", so Kovac, der definitiv in sein letztes Heimspiel als Eintracht-Coach gehen wird. "Es geht eine schöne Zeit zu Ende, jetzt geht es aber noch einmal um alles."

Rebic, Abraham, Salcedo und Boateng sind zurück

Die Eintracht ist trotz anhaltender Flaute in der Bundesliga noch immer im Rennen um Europa. Platz sechs, der einen Zähler entfernt liegt, ist die Wunschvorstellung. Platz sieben soll mindestens verteidigt werden. "Wir haben uns Ziele gesteckt, die wollen wir angehen." Sollte die Eintracht auf Rang acht oder neun abrutschen, droht Ungemach.

Auf der Gegenseite kämpft der HSV traditionell ums Überleben. Der Bundesliga-Dino, der mit dem Rückenwind von zwei gewonnen Partien in Folge nach Frankfurt reist, ist noch immer Vorletzter. Der Abstand auf Rang 16 und den VfL Wolfsburg beträgt zwei Punkte, schon bei einem Remis könnten alle Träume vom Klassenerhalt platzen. "Die stehen unter Druck und müssen gewinnen", warnte Kovac. "Mit Halbgas wird das bei uns nicht funktionieren. Wir müssen wieder die nötige Schärfe in unser Spiel bringen."

Da trifft es sich gut, dass sich zahlreiche "Aggressive Leader" pünktlich zum Aufeinandertreffen mit dem unter Trainer Christian Titz wiedererstarkten HSV fit meldeten. Kevin-Prince Boateng ist ebenso wieder einsatzbereit wie Carlos Salcedo, David Abraham und mit Abstrichen auch Ante Rebic. "Er hat gut trainiert und wird 20 bis 30 Minuten spielen können", so Kovac, der lediglich auf Jonathan De Guzman verzichten muss. "Das Lazarett hat sich gelichtet. Wir gehen gut vorbereitet ins Spiel und wollen die drei Punkte hierbehalten."

Polizei rüstet sich für Risikospiel

Während auf dem Rasen vieles für einen heißen Fight spricht, soll genau das abseits des Spielfelds vermieden werden. Angesichts der sportlichen Situation und des "angespannten bis feindlichen Verhältnisses der rivalisierenden Fangruppen" spricht die Polizei gegenüber dem hr-sport von einem "erhöhten Risikospiel". Frankfurter und Hamburger sollen strikt getrennt werden, für den Fall der Fälle werden erstmals sogar zwei Wasserwerfer bereitstehen. "Wir gehen aber davon aus, dass alles friedlich abläuft", so ein Sprecher. "Es soll ein schönes Fußballspiel werden."