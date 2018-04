Eintracht-Trainer Niko Kovac hat sich am Dienstag noch einmal gegen Kritik an seinem Wechsel zum FC Bayern gewehrt. Dabei stellte er klar: Er hat sich schon länger mit einem möglichen Transfer beschäftigt, das Angebot kam aber erst am Donnerstag.

Eintracht-Trainer Niko Kovac hat versucht, einen Schlussstrich unter die tagelange Diskussion über seinen Wechsel zum FC Bayern zu ziehen. Am Dienstag erklärte der Kroate noch einmal ausführlich, wie es zu dem Transfer kam. Dabei beharrte er darauf, dass er das Vertragsangebot des Rekordmeisters erst am vergangenen Donnerstag erhalten habe – erklärte allerdings auch, dass er sich schon länger mit dem FCB beschäftigt habe.

Gemeint sind damit – laut Kovac – gleich zwei Dinge. Erstens ist der 46-Jährige ein extrem ehrgeiziger Planer. "Meine Erwartungshaltung war immer hoch. Die, die mich kennen, wissen, dass es irgendwann mal ein Ziel für mich war, Trainer beim FC Bayern zu werden." Genau deshalb habe er sich bereits bei seiner Vertragsverlängerung bei der Eintracht im Dezember 2016 eine Ausstiegsklausel für Champions-League-Clubs in den Kontrakt schreiben lassen. "Ich war von mir überzeugt, dass ich es schaffen könnte, für Clubs aus diesen Bereichen interessant zu werden."

Die Bundesliga als Dorf

Neben der langfristigen Planung haben die Bayern aber zweitens auch in der jüngeren Vergangenheit eine Rolle bei Kovac gespielt. Denn als in den vergangenen Wochen die verschiedensten Namen als Nachfolger des scheidenden Jupp Heynckes genannt wurden, habe er sich natürlich auch mit der Möglichkeit beschäftigt, so Kovac. Zudem sei die Bundesliga ja ein Dorf. "Das sind 18 Clubs, da weiß man im Grunde genommen, was abgeht. Das fällt nicht vom heiteren Himmel", sagte er über mögliche Signale aus München.

"Dann kommt der Punkt, wenn der Fall X eintrifft. Es passiert das, was viele nicht glauben können oder wollen – nämlich, dass man sich auch in der kurzen Zeit für die Bayern entscheidet. Aber davor war ein langer Entscheidungsprozess über Wochen, Monate." Und so sei es dann am Donnerstag ganz schnell gegangen. Anruf, Zusage, Bayern-Trainer.

Kovac: "Kein Vertragsbruch"

Wichtig zu betonen war es Kovac, dass er keinen Vertragsbruch begangen habe und, dass es keine Entscheidung gegen die Eintracht gewesen sei, "sondern für mich, für meine Zukunft. Das ist der größte deutsche Club, ein Weltclub. Dort überhaupt in Betracht gezogen zu werden – diese Chance ist sehr gering. Diese Möglichkeit musste ich annehmen." Eine Aussage, die wohl selbst die größten Kritiker des Kroaten unterschreiben würden. Für Unruhe im Frankfurter Umfeld hatte ja weniger das "Wieso", sondern mehr das "Wie" gesorgt.

Denn Kovac hatte noch vor knapp zwei Wochen gesagt, es gebe keinen Grund daran zu zweifeln, dass er in der kommenden Saison Eintracht-Trainer sei. "Stand jetzt". Dass sich dieser Stand dann vergangene Woche änderte, nehmen ihm viele im Frankfurter Umfeld übel. Ob seine Erklärungen daran etwas ändern? Kovac sieht zumindest keinen Grund, warum er nicht im Guten gehen sollte. Aber wenn ihm die Fans das nicht verzeihen würden, "dann ist das, was ich hier in zwei Jahren geleistet habe, aufgrund von zwei Tagen nichtig. Jeder hat seine Meinung, seine Denkweise. Ich kann niemandem meine aufsetzen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden."