Das Test-Länderspiel gegen Peru sollte laut einem Medienbericht am Sonntag in Frankfurt stattfinden. Weil DFB-Präsident Reinhard Grindel die Eintracht-Ultras aber nicht geheuer seien, fand die Partie in Sinsheim statt. Der DFB weist die Darstellungen zurück. Die Eintracht springt dem Verband zur Seite.

Der Deutsche Fußball-Bund hat einen Spiegel-Bericht zurückgewiesen, wonach das Länderspiel gegen Peru aus Angst vor Fan-Krawallen von Frankfurt nach Sinsheim verlegt worden sei. Die Vergabe der Partie nach Sinsheim sei erfolgt, um ein möglichst ausverkauftes Stadion zu gewährleisten, hieß es am Samstag vom DFB. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin Spiegel unter Berufung auf interne DFB-Mails berichtet , Verbandschef Reinhard Grindel habe aus Sorge vor Ausschreitungen Frankfurter Ultras die Verlegung erwirkt.

Grindel habe demnach mit Blick auf die anstehende Vergabe der Fußball-EM 2024, um die sich Deutschland und die Türkei bewerben, das Risiko negativer Bilder bei einem Länderspiel in der Main-Metropole für zu groß gehalten. Der europäische Dachverband UEFA entscheidet am 27. September über den Gastgeber der übernächsten Europameisterschaft. Die deutsche Bewerbung gilt als favorisiert.

Nächstes Länderspiel in Frankfurt 2019

Am Samstagnachmittag meldete sich auch der Eintracht-Vorstand zu Wort. Der DFB habe den Hessen glaubhaft versichert, dass die Partie deshalb nicht in Frankfurt ausgetragen wird, weil das Stadion in Sinsheim ein dem Spiel angemesseneres Fassungsvermögen habe. "Jeder andere Beweggrund hätte uns auch überrascht. Damit ist das Thema aus unserer Sicht erledigt", heißt es in einer Mitteilung des Vorstands.

Das Spiel gegen Peru in Sinsheim am Sonntag (20.45 Uhr) ist ausverkauft. Frankfurt soll nach Angaben des DFB im kommenden Jahr ein Länderspiel mit einem attraktiven Gegner erhalten.

