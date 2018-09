Eintracht Frankfurt tritt am Mittwochabend bei Borussia Mönchengladbach an. Welche personellen Veränderungen bei den Hessen anstehen könnten und warum sie ausgerechnet in Gladbach auf den nächsten Sieg hoffen dürfen, erfahren Sie hier.

hr-Reporter: "Gladbach ist der Lieblingsgegner"

Englische Woche, Teil zwei: Nur drei Tage nach dem furiosen Remis gegen RB Leipzig ist die Frankfurter Eintracht am Mittwoch (20.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach gefordert. Die Fohlen kassierten nach gutem Saisonstart zuletzt eine Niederlage in Berlin, die Eintracht holte vier Punkte in vier Spielen.

Die Ausgangslage

Hellmann: "Froh, dass wir Alternativen haben"

In Frankfurt zeigt die Formkurve nach stockendem Saisonstart steil nach oben. Auf den ebenso überraschenden wie befreienden Europa-League-Coup in Marseille folgte ein über weite Strecken überzeugender Auftritt gegen Spitzenteam RB Leipzig. Die Eintracht ist spielerisch und kämpferisch konkurrenzfähig, mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit wäre gegen RB sogar ein Sieg drin gewesen. "Es fehlt noch ein bisschen", sagte Antreiber Gelson Fernandes. "Wir müssen uns gut erholen, in Gladbach wollen wir auch etwas nach Hause holen."

Dass Punkte aus Gladbach entführen jedoch alles andere als eine leichte Aufgabe ist, erlebten in dieser Spielzeit mit Bayer Leverkusen und dem FC Schalke bereits zwei Spitzenteams. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking gewann beide Heimspiele nach der Sommerpause, die letzte Niederlage vor eigenem Publikum setzte es im vergangenen Februar. Die Favoritenrolle liegt am Niederrhein.

Das Personal

Auch vor der Auswärtspartie in Gladbach dreht sich in Frankfurt vieles um Ante Rebic. Nach seinem überzeugenden Kurzeinsatz gegen Leipzig könnte der Vizeweltmeister am 5. Spieltag seine Startelf-Premiere feiern, Luka Jovic müsste dann wohl wieder auf die Bank. Eine weitere Option auf einen Platz in der ersten Elf ist Jetro Willems, der holländische Linksverteidiger hat seine Rotsperre abgesessen. Weitere Rotationen sind angesichts der zweiten Englischen Woche in Folge sehr wahrscheinlich.

Der Gladbacher Rebic heißt Lars Stindl. Der Nationalspieler wartet nach seinem Syndesmoseriss Mitte April auf sein Comeback im Team der Borussia. Gegen die Eintracht könnte es soweit sein, zudem drängt sein kongenialer Sturmpartner Raffael zurück in den Kader.

Weitere Informationen Mögliche Aufstellung: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Strobl - Hofmann, Neuhaus - F. Johnson, T. Hazard - Plea Ende der weiteren Informationen

Das sagen die Trainer

Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): "Momentan stehen wir gerne auf dem Platz und mir macht es Freude, der Mannschaft zuzuschauen. Gerade im Umschaltspiel sind sie (Gladbach; d. Red.) sehr gefährlich. Da müssen wir schauen, dass wir kompakt stehen und ihnen das Leben mit unseren Waffen schwer machen."

Dieter Hecking (Borussia Mönchengladbach): "Wir alle kennen die tolle Stimmung bei unseren Heimspielen. Ich finde es schade, dass die Fans morgen die ersten 20 Minuten leise sind. Aber die Fans sollen ihren Unmut natürlich zum Ausdruck bringen. Wenn das ohne Krawalle stattfindet, dann ist das natürlich okay."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Eintracht in Gladbach gegen Hütter-Trauma

Für die Dienste von Alassane Pléa haben die Gladbacher im Sommer ihre Schatulle ungewöhnlich weit geöffnet. 23 Millionen Euro kostete der vielseitige Angreifer aus Nizza. Und Pléa hat bereits angedeutet, wie wichtig er für die Fohlen sein kann: Fünf Tore und ein Assist stehen für ihn nach fünf Pflichtspielen zu Buche. Ebenfalls ein Spieler mit Star-Faktor: Thorgan Hazard, der kleine Bruder des Weltstars Eden Hazard. Nicht so schnell, nicht so trickreich und nicht ganz so torgefährlich wie sein kleiner Bruder ist Thorgan zwar – dafür im Bundesliga-Vergleich aber immer noch sehr schnell, ziemlich trickreich und ganz schön torgefährlich.

Bei der Eintracht ist abzuwarten, inwiefern Trainer Hütter die Rotation zwischen Liga und Euro League bemüht. Die Fans wünschen sich nach seinem vielversprechenden Kurzeinsatz gegen Leipzig sicherlich nichts sehnlicher als ein Startelf-Comeback von Ante Rebic.

Statistik des Spiels

Gegen Frankfurt hat, wenn man denn so will, Mönchengladbachs Angriffsabteilung einiges gutzumachen. In der vergangenen Saison war die Eintracht die einzige Mannschaft, gegen die die Fohlen kein Tor erzielen konnten. Für die Hessen wiederum war die Borussia das einzige Team, gegen die sie ohne Gegentor blieben (1:0, 2:0). Und überhaupt: Nirgendwo spielt Frankfurt so gerne wie in Mönchengladbach. 12 Eintracht-Siege und 61 erzielte Tore sind der beste Auswärtswert des amtierenden Pokalsiegers.