Mit Omar Mascarell hat bereits der dritte Leistungsträger die Frankfurter Eintracht in diesem Sommer verlassen. Erneut hatten die Hessen trotz voller Kassen finanziell das Nachsehen. Auch bei Ante Rebic wäre ein Mitbieten fatal.

Den nächsten Schritt machen. Es ist die wohl profanste und zugleich beliebteste Erklärung jedes halbwegs talentierten Fußballers für einen Vereinswechsel. Sportliche Gründe stehen dabei nicht per se im Vordergrund. Definitiv einen ordentlichen Satz nach vorne geht es aber in der Regel auf dem Gehaltszettel. Selten saß das Geld dank millionenschwerer Fernseh- und Sponsorenverträge bei den Vereinen so locker wie derzeit. In England sowieso, doch selbst in der Bundesliga wird mittlerweile auf ordentlichem Niveau mitgespielt.

Auch die Frankfurter Eintracht gehört nicht mehr zu den Kirchenmäusen. Mit dem Abschied von Ex-Vorstandschef Heribert Bruchhagen haben die Hessen die Risiko- und Innovationsbereitschaft erfolgreich erhöht. Der DFB-Pokalsieg und der damit verbundene Europacup-Einzug sind der unerwartet schnelle und üppige Lohn für diesen Businessplan. Die Eintracht ist plötzlich dabei im Konzert der Großen, aber trotz zweistelligen Millioneneinahmen längst noch nicht mittendrin.

Leistungsträger nicht zu halten

Wie weit der Weg zu den sechs, sieben Großkopferten im nationalen Wettbewerb noch ist, mussten die Frankfurter zuletzt schmerzlich erfahren. Mit Lukas Hradecky (zu Bayer Leverkusen), Marius Wolf (zu Borussia Dortmund) und nun Omar Mascarell (zu Schalke 04) schlossen sich gleich drei Leistungsträger der Konkurrenz an. Wer beim Pokalsieger geglaubt hatte, Ruhm und Ehre könnten als Argumente für eine Weiterbeschäftigung taugen, landete auf dem Boden der Tatsachen.

Schließlich geht es den ins Rampenlicht gerückten Profis um den finanziell nächsten Schritt: Hradecky unterschrieb in Leverkusen einen Fünfjahresvertrag, der ihm geschätzte 5,5 Millionen Euro einbringt – pro Saison, versteht sich. Für Marius Wolf darf's in Dortmund gern noch ein bisschen mehr sein, sieben Millionen per annum sind im Gespräch. Und auch Mascarell muss beim Arbeiterclub Schalke mit knapp 25 Millionen in vier Jahren nicht notleiden. Handgeld kommt da häufig noch on top.

Für Rebic bis ans Limit

Die Eintracht will und darf bei diesen Zahlen trotz voller Kassen nicht mitspielen. Drei, vielleicht dreieinhalb Millionen Euro kann ein absoluter Topverdiener im Adler-Dress derzeit einstreichen. Alles andere käme einem Himmelfahrtskommando gleich, schließlich können die Hessen (noch) nicht dauerhaft mit internationalen Einnahmen planen. Ein sprunghafter Anstieg des Gehaltsgefüges würde zudem das Binnenklima der Mannschaft gefährden.

So dürften die Frankfurter auch bei einem Angriff auf Überflieger Ante Rebic kaum ernsthafte Chancen haben. Für den Kroaten muss sich der Club bis ans Limit strecken, aber eben nicht darüber hinaus. Dass Rebic einen gültigen Dreijahresvertrag besitzt, spielt beim Streben von Spielern und deren Beratern meist eine untergeordnete Rolle und spiegelt sich allenfalls in der Ablöse wider. Zumindest hier könnte die Eintracht - im Gegensatz zu den zuvor dank Klauseln und auslaufender Verträge verschleuderten Leistungsträgern - bei Rebic profitieren.

Den Weg weitergehen

Für die Club-Verantwortlichen um Sportvorstand Fredi Bobic bleibt also wieder nur der Weg, die frischen Millionen bestmöglich in talentierte und noch weitgehend unbekannte Spieler zu investieren. Wolf, Mascarell oder Hradecky waren dafür beste Beispiele. Um gestandene Bundesliga-Profis von dieser Qualität verpflichten oder halten zu können, braucht es noch ein paar gute Jahre mehr. Es wäre der nächste Schritt einer erfolgreichen Entwicklung.