Kovac, die Bayern, Ausstiegsklauseln: Das hat die Eintracht zuletzt beschäftigt. Aber da war doch noch etwas, oder? Ja genau. Das richtungsweisende Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag. Hier gibt es ein paar statistische Fakten dazu - richtig Hoffnung machen sie nicht.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt – vor Kurzem stand dieses Spiel noch im Zentrum der Gedanken der Frankfurter Fans. Doch nach dem durchgesickerten Wechsel von Trainer Niko Kovac zu den Bayern geriet das Spiel beinahe in Vergessenheit. Dabei ist die Partie bei der Werkself eine der wichtigsten der Saison. Eine Niederlage wäre wohl das Aus für die Champions-League-Hoffnungen der Frankfurter. Ein Sechs-Punkte-Spiel also – hier ist unser Angeberwissen dazu.

Zwillinge der Rückrunde

Die Eintracht und Leverkusen sind nicht nur Tabellennachbarn und direkte Rivalen, sondern in der Rückrunde beinahe Zwillinge. Beide Teams haben nach der Winterpause exakt die gleiche Bilanz: Sechs Siege, zwei Remis, vier Niederlagen. Der einzige Unterschied: Die Frankfurter haben ein Torverhältnis von 20:15, Bayers Torverhältnis in der Rückrunde lautet 17:13.

Duell der Joker-Könige

Ein Grund für den Erfolg der beiden Teams: das glückliche Joker-Händchen der Trainer Kovac und Heiko Herrlich. Bereits acht Mal trafen die Einwechselspieler der Werkself – Ligaspitze. Die Joker der Eintracht waren immerhin sieben Mal erfolgreich und das, obwohl Super-Einwechselspieler Luka Jovic mittlerweile in der Startelf seine Tore macht.

Unwahrscheinliche Generalprobe fürs Pokal-Finale

Die Begegnung am Samstag könnte übrigens nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Spielzeit sein. Leverkusen und Frankfurt stehen auch im Halbfinale des DFB-Pokals – und könnten mit Erfolgen im Finale in Berlin wieder aufeinandertreffen. Beide – und das ist die nächste Gemeinsamkeit – gehen aber als Außenseiter in ihre jeweiligen Spiele gegen den FC Bayern München (Leverkusen) und Schalke 04 (Eintracht Frankfurt).

Eintracht droht Negativserie

Wer wissen will, wie stark die Eintracht in dieser Saison bisher spielt, der braucht nur eine Statistik: Gewinnen die Frankfurter am Samstag nicht, blieben sie erstmals in dieser Spielzeit drei Partien in Folge sieglos. Nach den spielerisch passablen, aber punktetechnisch schwachen Partien in Bremen (1:2) und gegen Hoffenheim (1:1) droht bei einem erneuten Patzer die erste Ergebniskrise der Saison.

Schwaches Heimteam gegen ganz schwache Gäste

Dass das so kommt, ist nicht ganz unwahrscheinlich, mal ganz abgesehen vom Druck der vergangenen Tage. Denn die Eintracht ist auswärts derzeit ganz schwach, verließ zuletzt vier Mal in Folge als Verlierer den Rasen eines anderen Vereins. Als einzige Hoffnung bleibt die Heimschwäche der Leverkusener. Die Bayer-Elf erzielte in drei der vier jüngsten Auftritte zuhause keinen Treffer und hat in der Rückrunde erst zwei Mal in der eigenen Arena gewonnen.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 14.04.18, 17.15 Uhr