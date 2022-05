Jesper Lindström könnte den Wettlauf mit der Zeit gewinnen und im Finale doch noch in die Startelf von Eintracht Frankfurt rutschen. Einen prominenten Rückkehrer gibt es auch bei den Glasgow Rangers. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Countdown zum Finale in der Europa League läuft. Eintracht Frankfurt und die Glasgow Rangers sind am Dienstag in Sevilla gelandet, auf den Pressekonferenzen gab es die letzten Statements zum großen Spiel am Mittwoch (ab 21 Uhr im Audio-Livestream von hr-iNFO und hessenschau.de) . Hier die wichtigsten Neuigkeiten.

Sehr gut. Der Däne stand im Abschlusstraining am Dienstag wieder auf dem Platz und konnte voll durchziehen. "Er ist einsatzbereit", sagte Trainer Oliver Glasner. Lindström hat seine Muskelprobleme im Oberschenkel überstanden und ist sogar eine Option für die Startelf. "Ich werde mir Gedanken machen", so Glasner. Sollte Lindström tatsächlich beginnen, würde Jens Petter Hauge auf der Bank Platz nehmen.



Nein. Bis auf den verletzten Abwehrchef Martin Hinteregger sind alle Spieler fit. In der Dreierkette muss sich Glasner zwischen Tuta, der am Dienstag seinen Vertrag verlängerte, und Makoto Hasebe entscheiden. Wenn Tuta beginnt, was die wahrscheinlichere Version ist, rückt Almamy Touré auf die halbrechte Position.

Die Anspannung vor dem großen Finale ist spürbar, die Eintracht wirkt aber dennoch ruhig und konzentriert. Trainer Glasner war bei der Pressekonferenz zu Späßen aufgelegt und brillierte mit bestem Denglisch. "I do it in Deutsch", antwortete er auf die Frage eines englischen Journalisten. Kurz später berichtete er von seinen Urlaubsplänen.



Auch Kapitän Sebastian Rode versicherte, dass jeder im Team die positive Stimmung rund um dieses Endspiel aufsauge und heiß darauf sei, den Titel zu holen. "Das wird gigantisch." Die Eintracht ist voll fokussiert, Nervosität strahlte aber niemand aus.

Eine große. Die Frankfurter Mannschaft hatte sich bereits vor der Pressekonferenz in einem Offenen Brief an die Eintracht-Anhänger gewandt und sich für die Unterstützung bedankt. "Wir spüren eure Energie" hieß es dort. Von der großen Euphorie in der Stadt bekommen die abgeschotteten Spieler in Sevilla zwar direkt nichts mit, spätestens im Stadion wird sich das aber ändern. "Wir wissen, dass unser größter Trumpf hinter uns steht."



Ähnlich sieht das auch bei den Rangers aus. In der Stadt sind die Schotten in den Stunden vor dem Anpfiff in der Überzahl, im Stadion werden sich zwei lautstarke Fan-Gruppen gegenüberstehen und ihr Team nach vorne peitschen. "Die Zuschauer werden auf jeden Fall ein Faktor sein", sagte Rangers-Coach Giovanni van Branckhorst.

Die Schotten sind, wenig überraschend, ebenfalls hochmotiviert und heiß auf den Titel. Der letzte und einzige europäische Erfolg der Rangers liegt genau 50 Jahre zurück, die Sehnsucht ist groß. "Wir haben die große Chance, den zweiten internationalen Titel zu holen", unterstrich van Bronckhorst, der mit seinem Team einen Tag früher angereist war als die Eintracht. Die Rangers sind bereits seit Montag in Sevilla und haben am Dienstag schon vor Ort trainiert. "Das Finale ist super", so van Bronckhorst. "Aber toll ist das Finale nur, wenn man es gewinnt."

Die Rangers begegnen der Eintracht mit einer Mischung aus Respekt und der Gewissheit, bereits zwei vermeintlich bessere Teams aus der Bundesliga aus dem Wettbewerb gekegelt zu haben. Gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig hat es gereicht, jetzt sollen die Hessen dran glauben müssen. "Ich sehe Parallelen zu Dortmund und Leipzig, aber mit anderen Qualitäten", betonte van Bronckhorst. "Sie sind sehr gut organisiert und haben sehr schnelle Spieler." Positiv sei zudem, dass auch die Eintracht ein Club mit langer Geschichte und einer loyaler Fan-Base sei. "Das wird ein tolles Finale."

Auch die Rangers haben in den vergangenen Tagen um einen wichtigen Offensivspieler gebangt. Der schottische Lindström heißt Kemar Roofe, ist wettbewerbsübergreifend der drittbeste Torschütze in dieser Saison und ebenfalls rechtzeitig fit geworden. "Er wird im Kader sein", bestätigte van Bronckhorst. "Er war in guter Form und ist sehr wichtig für uns." Roofe ist also dabei, definitiv ausfallen wird weiterhin Top-Torschütze Alfredo Morelos.

In der Vorbereitung auf jeden Fall. Wie Glasgow-Coach van Bronckhorst erklärte, sind die Rangers auch deshalb früher angereist, um sich zu akklimatisieren. Am Montag stand zur Anpfiff-Zeit 21 Uhr ein längerer Spaziergang auf dem Programm, das Training wurde von 10 Uhr auf 11 Uhr verlegt, um etwas mehr Hitze abzubekommen. Ein Problem sieht van Bronckhorst aber nicht: "Wir werden genug trinken, dann sollte das gehen."