Eintracht Frankfurt hat den vorletzten Schritt Richtung Europa League gemacht. Nach dem Sieg gegen den HSV kannten die meisten aber nur ein Thema: Alex Meier.

Eintracht Frankfurt hat das letzte Heimspiel der Saison mit 3:0 (1:0) gewonnen. Gegen den Hamburger SV waren Marius Wolf (31. Minute), Omar Mascarell (77.) und der eingewechselte Alex Meier (90.+1) erfolgreich.

Marco Russ: Ich hätte mein ganzes Vermögen drauf gesetzt, dass Alex noch ein Tor macht. Das sind so Sachen, die gibt es nur beim Fußball. Ich habe vor dem Spiel schon gesagt: Wenn er reinkommt, schießt er ein Tor. Die ganze Mannschaft hat das im Gefühl gehabt. Wenn man die letzten Spiele betrachtet, hatten wir nicht das Feuer, das wir heute wieder hatten. Das war uns ein bisschen verloren gegangen. Die Devise lautet: Den Kampf annehmen. Das haben wir von der ersten Minute bis zum Abpfiff getan. Daher denke ich, dass der Sieg in Ordnung geht. Wir werden auf Schalke wieder so starten. Der ganze Verein – Mannschaft, Vorstand, Fans – weiß, was er an Alex hat. Er hat sich den Status, den er hier hat, erarbeitet. Das Allerwichtigste ist, dass er gesund bleibt. Wenn er das schafft, tut ein Alex Meier auch in diesem Alter jeder Mannschaft gut. Er ist hier eine Institution.

Alex Meier: Das war schon ein grandioser Empfang. Dafür möchte ich auch noch mal "Danke" sagen, dass die Leute mich so empfangen haben. Im Spiel habe ich gehofft, dass noch mal eine Chance kommt. Und dann kam die super Flanke. Den Ball haben mir nach dem Spiel die Fans gegeben, den werde ich behalten. Es ist sehr wichtig, dass wir es nach wie vor in der eigenen Hand haben, nach Europa zu kommen, dass wir nicht auf Hilfe angewiesen sind. Ich werde nächstes Jahr weiterspielen. Ich hoffe, dass es hier ist. Aber ich kann da keine Prozentzahl angeben. Da müssen sie andere Leute fragen.

Marius Wolf: Vor dem Spiel haben wir noch ein bisschen geflachst darüber und gesagt, der Alex macht heute noch ein Tor. Und das er es dann auch macht, das ist natürlich der Wahnsinn. Das Spiel war ganz klar eine Steigerung zu den letzten Wochen, wir sind besser ins Spiel gekommen, haben gleich die Zweikämpfe bestritten und auch gewonnen. Das war das Wichtige. Wir haben es ein bisschen versäumt, das 2:0 früher zu machen und dann den Ball ein bisschen verloren. Wir haben dann die Hamburger ins Spiel kommen lassen und ein bisschen zu wenig Zweikämpfe geführt. Aber dann haben wir den Schalter wieder umgelegt und haben dann verdient gewonnen. Das Ergebnis ist enorm wichtig für uns, auch für den Kopf. Damit wir sehen, dass es geht. Und dass wir für die Arbeit wieder belohnt werden.

Fredi Bobic: Der Sieg ist das schönste. Die Jungs haben sich das verdient bei der Hitze heute. Sie haben sich ein bisschen schwer getan in der zweiten Halbzeit, haben dann aber trotzdem den Willen gehabt, nochmal den Meter zu gehen. Und wir haben das Quäntchen Glück gehabt in der ersten Hälfte. Es war eine knappe Entscheidung mit dem Abseits. Das brauchst du aber auch. Die Jungs haben verdient gewonnen, vielleicht einen Tick zu hoch, weil die Hamburger ordentlich mitgespielt haben.

Thomas von Heesen (sportlicher Berater HSV): In der ersten Halbzeit haben wir zu viele Bälle verloren und waren nicht so richtig im Spiel. In der zweiten Halbzeit stand es auf Messers Schneide. Spielglück hätte uns ganz gut getan. Es war ein offenes Spiel, aber am Ende des Tages musst du volles Risiko gehen. Wir haben alles riskiert und mit Nicolai Müller einen weiteren offensiven gebracht. Jetzt müssen wir kurz durchatmen, am letzten Spieltag geht es um alles. Jeder weiß, wie die Situation ist.

