Eintracht Frankfurt steht im DFB-Pokal-Viertelfinale. Großen Anteil daran hat Mario Götze, der seine Mitspieler gegen Darmstadt 98 immer wieder gekonnt in Szene setzte.

Mario Götze und Eintracht Frankfurt ziehen nach dem 4:2-Sieg gegen Darmstadt 98 am Dienstagabend ins DFB-Pokalviertelfinale ein. Der Mittelfeldspieler wurde im Laufe der Partie immer besser und bereitete zwei Treffer selbst vor – und das, nachdem es für Götze eher unglücklich los ging.

Torvorbereiter statt Torschütze

In der 23. Minute hätte sich der Mittelfeldspieler selbst in die Torschützenliste des Spiels eintragen können – ja fast müssen: Nach einem klasse Zuspiel von Linksverteidiger Philipp Max stand Götze frei vor Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen. Doch der konnte die Direktabnahme aus vier Metern mit einem starken Reflex parieren. "Den muss ich auf jeden Fall machen. Das war eine dicke Möglichkeit zum 2:0", gab der Weltmeister nach dem Spiel am ARD-Mikrofon zu.

Aber wer dachte, dass Götze nach dieser Aktion unsicherer werden würde, sah sich getäuscht: Noch kurz vor der Halbzeit (44.) spielte der Mittelfeldstratege im Darmstädter Strafraum einen schwer zu nehmenden Direktpass auf Rafael Borré. Dieser vollstreckte zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleichstreffer.

Götze immer wieder mit genialen Pässen

Auch in der zweiten Halbzeit konnte Götze seine Mitspieler immer wieder mit sehenswerten Zuspielen in Szene setzen. So zum Beispiel auch in der 61. Minute, als er gefühlvoll aus dem Halbraum in Richtung des gegnerischen Elfmeterpunktes flankte. Sebastian Rode verpasste mit einem Flugkopfball dabei nur knapp den Führungstreffer für die Eintracht.

Götze spielte während der kompletten Partie 65 Pässe, bemerkenswerte 57 davon kamen an (Passquote 88 Prozent) und einer sorgte dann auch für die Entscheidung: In der Schlussminute spielte der 30-Jährige noch aus der eigenen Hälfte heraus einen Steilpass über 30 Meter auf Stürmer Kolo Muani, der mit dem 4:2-Treffer den Schlusspunkt im Derby setzte.

Glasner kürt Götze zum Mann des Spiels

In den 90 Minuten war Mario Götze ein klarer Aktivposten im Spiel der Eintracht und konnte mit zwei Torvorlagen ein großes Stück dazu beitragen, dass die Frankfurter nun im DFB-Pokalviertelfinale stehen.

Auch Trainer Oliver Glasner würdigte nach dem Spiel die Leistung seines Mittelfeldspielers: "Mario war der beste Mann auf dem Platz", sagte der Österreicher. "Er ist in einer überragenden Verfassung."