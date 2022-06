Eintracht oder nix: Martin Hinteregger will seine Profi-Karriere in Frankfurt beenden.

Eintracht oder nix: Martin Hinteregger will seine Profi-Karriere in Frankfurt beenden. Bild © Imago Images

Eintracht Frankfurt wird die letzte Profi-Station von Martin Hinteregger sein. Das stellte der Österreicher in einem Interview klar.

Martin Hinteregger will seine Fußball-Karriere bei Eintracht Frankfurt beenden. "Die Transfergerüchte sind Blödsinn. Ich wechsle auch nicht - wie kolportiert - zu Hertha Berlin", sagte der Innenverteidiger am Samstag der österreichischen Kronen-Zeitung am Rande seines Hinti-Cups in Sirnitz. "Ich werde meine Profi-Karriere definitiv bei Eintracht Frankfurt beenden."

Gespräch mit Krösche nächste Woche

Beim hessischen Fußball-Bundesligisten läuft sein Vertrag noch bis 30. Juni 2024. Und danach? "Würde ich nur noch für meine SGA Sirnitz in der Unterliga stürmen", sagte der Abwehrspieler, der in Sirnitz mit dem Fußballspielen begonnen hatte. In der kommenden Woche soll es Gespräche mit Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche geben.

Vor Kurzem hatte Hinteregger noch erzählt, dass die Zeichen für ihn in Frankfurt mehrere Male auf Trennung gestanden hatten. "In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll", sagte der 29-Jährige.