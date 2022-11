Die Eintracht Frankfurt Frauen tun sich gegen den 1. FC Köln zunächst schwer. Am Ende können sie die drei Punkte aber dennoch verbuchen.

Heimsieg für die Eintracht Frankfurt Frauen: Das Team gewann am Sonntagnachmittag mit 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln. Die Tore erzielten Shekiera Martinez in der 60. und Laura Freigang in der 64. Minute.

Audiobeitrag Audio Eintracht gewinnt gegen Köln Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Eintracht hatte am heimischen Brentanobad stark losgelegt: Nach nur elf Sekunden scheiterte Lara Prasnikar mit einem Schuss von der Strafraumgenze am Außenpfosten. Nach zehn Minuten war die Kugel nach einem Kopfball von Freigang im Tor, der Treffer zählte allerdings wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht.

Bann nach einer Stunde gebrochen

Die Kölnerinnen waren vor allem nach Standards gefährlich. Die beste Chance der Gäste hatte Mandy Islacker, die in der 31. Minute freistehend über das Tor schoss. Großchancen waren im Anschluss Mangelware, beide Teams waren bemüht, aber zunächst glücklos.

Das änderte sich erst nach einer Stunde: Eine verunglückte Abwehraktion der Kölnerinnen landete bei Martinez, die frei vor dem Tor auftauchte und cool blieb - 1:0. Der Bann war gebrochen und die Frankfurterinnen legten sofort nach: Verena Hanshaw schickte Freigang, die Stürmerin zog trocken in die lange Ecke zum 2:0 ab (64.).

Weitere gute Chancen für die Eintracht

Damit war der 1. FC Köln geschlagen, während die Eintracht es verpasste, das Ergebnis noch zu erhöhen. Prasnikar traf einen Kopfball vier Meter vor dem Tor nicht richtig (67.), Freigang und erneut Prasnikar scheiterten im Anschluss noch am Aluminium (75./80.).

Durch den Sieg halten sich die Eintracht Frankfurt Frauen in der Bundesliga-Tabellen auf Rang zwei hinter dem VfL Wolfsburg. Die Frankfurterinnen sind dabei noch ungeschlagen (fünf Siege, zwei Unentschieden).

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - 1.FC Köln 2:0 (0:0) Frankfurt: Johannes - Kleinherne, Doorsoun (90. Santos), Nüsken, Hanshaw (88. Küver) - Pawollek - Feiersinger, Dunst - Freigang (87. Aehling) – Martinez (85. Wamser), Prasnikar (84. Köster)

Köln: Pal - Gudorf, Moorrees, S. Puntigam (55. G. Puntigam). Gavric - Wilde (81. Donhauser), Cordes (81. Achcinska), Beck, Zawistowka - Islacker, Beuschlein (66. Bienz)



Tore: 1:0 Martinez (60.), 2:0 Freigang (64.)

Gelbe Karten: - / Gudor, Beck, Islacker, Bienz



Schiedsrichterin: Söder (Ochenbruck) Ende der weiteren Informationen