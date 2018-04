Die Nachricht platzte in den späten Donnerstagabend hinein: Nach übereinstimmenden Informationen mehrerer Medien soll Eintracht-Trainer Niko Kovac nun doch in der kommenden Saison Trainer bei Bayern München werden.

Eintracht-Trainer Niko Kovac wird neuer Bayern-Trainer. Das berichten die Bild und der Kicker und berufen sich dabei auf eigene Informationen. Kovac habe am Donnerstag Sportvorstand Fredi Bobic darüber informiert, dass er die Eintracht verlassen werde, heißt es. Laut Kicker hatte Kovac eine Ausstiegsklausel für den FC Bayern im Vertrag. Die Ablöse sei dadurch auf 2,2 Millionen Euro festgeschrieben. Die Eintracht wollte dazu am Abend nichts sagen: "Dazu gibt es keinen Kommentar von uns, weil uns nichts davon bekannt ist, dass das so ist", so ein Eintracht-Sprecher auf Anfrage.

Bekenntnis mit Hintertür

In den letzten Wochen wurde heftig spekuliert, ob Niko Kovac die Nachfolge von Jupp Heynckes bei den Bayern antritt. Der Kroate selbst war den Gerüchten vor wenigen Tagen energisch entgegen getreten. Er hatte sich zu den Hessen bekannt, dabei aber eine Hintertür offengelassen. "Stand jetzt bin ich 2019 hier Trainer", sagte er vor wenigen Tagen.

Der 46-Jährige Kovac war im März 2016 als Coach der Eintracht präsentiert worden und hatte den Club zunächst vor dem Abstieg bewahrt. In dieser Saison kämpft die Eintracht um den Einzug in den Europapokal. Kovac ist in München kein Unbekannter, zwischen 2001 und 2003 trug er das Bayern-Trikot.

