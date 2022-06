Ex-Weltmeister Mario Götze hat den Medizincheck bei Eintracht Frankfurt bestanden. Der Deal dürfte nun zeitnah über die Bühne gehen.

Götze kommt nach Frankfurt Mario Götze

Der Sensations-Transfer von Mario Götze zu Eintracht Frankfurt ist so gut wie perfekt. Am Dienstag bestand Götze den Medizincheck bei Eintracht Frankfurt, das bestätigte der Verein auf Nachfrage des hr-sport. Nun müssen also nur noch die Verträge unterschrieben werden.

Der 30 Jahre alte Profi von der PSV Eindhoven soll bei den Hessen einen Dreijahresvertrag bis Juni 2025 unterschreiben. Götze absolvierte am Dienstag in Frankfurt medizinische Tests und soll eine Ablöse von drei Millionen Euro kosten. Für den Offensivspieler ist es nach zwei Jahren eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Auch die Unterschrift sollte am Dienstag noch erfolgen.