Terminlich könnte das Gastspiel von Eintracht Frankfurt beim FC Bayern nicht besser liegen, sportlich gibt es da große Zweifel. Im Rennen um Europa ist zumindest eine hohe Pleite streng verboten.

Ende April geht auch beim FC Bayern die Saison endlich richtig los. Die Deutsche Meisterschaft wurde bereits vor rund drei Wochen mehr oder weniger im Vorbeigehen eingesackt. Nach dem obligatorisch-vorsichtigen Nippen am Champagner-Glas geht es am Mittwoch und dem kommenden Dienstag ums Eingemachte: Königsklassen-Halbfinale gegen die Königlichen von Real Madrid. Endlich zwei Spiele, die den Münchnern würdig sind und die ganze Saison prägen können. Und zwischendrin, da kommt die Frankfurter Eintracht als Sparringspartner.

Jetzt oder nie

Für die Bayern ist der Bundesliga-Alltag am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) eher störendes Pflichtprogramm, für die Eintracht ein enorm wichtiges Spiel im Rennen um Europa. Der Vorsprung auf Rang acht ist auf drei Punkte und sieben Tore zusammengeschmolzen, das Minimalziel Europa-League-Qualifikation ist in großer Gefahr. Sollte die Eintracht – wie viele erwarten – in München-Fröttmaning ordentlich auf die Mütze bekommen und Gladbach auf Schalke gewinnen, wären die Hessen Platz sieben schon jetzt los.

Ein Szenario, das alles andere als unrealistisch ist, aber unbedingt vermieden werden muss. Doch was macht angesichts der aktuellen Ergebniskrise und vier sieglosen Bundesliga-Partien in Folge Hoffnung? Letztlich wohl nur ein Blick in den bayrischen Terminkalender. "Für die ist die Champions League viel wichtiger als die Bundesliga. Die sind ja schon Meister", fasste Mijat Gacinovic am Dienstag alle Chancen der Eintracht auf Zählbares zusammen. Die Gedanken an Real Madrid müssen die Bayern-Beine lahmlegen, dann könnte was gehen. "Wenn wir dann perfekt spielen, können wir einen Punkt oder den Sieg holen."

Schmaler Grat zwischen Abwehr und Angriff

Hinten dichtmachen und vorne die wenigen Chancen nutzen, so lautet die ebenso simple wie bereits von vielen Teams erfolglos angewendete Marschrichtung. "Wir müssen die richtige Balance finden", unterstrich Gacinovic. Heißt: Nur Mauern und auf einen Sahnetag von Torwart Lukas Hradecky hoffen, funktioniert gegen die 84 Tore starke Bayern-Offensive nicht. Das Heil in bedingungsloser Offensive zu suchen, wäre aber auch ein Himmelfahrtskommando. "Ein leichtes Spiel wird das auf keinen Fall", so Realist Gacinovic.

Ob der 23-Jährige bei der Suche nach dem richtigen Gleichgewicht zwischen Abwehr und Angriff mithelfen kann, ist noch ungewiss. Der serbische Nationalspieler, der in der Hinrunde noch unangefochtener Stammspieler war und sich in den verbleibenden vier Saisonspielen gerne für ein WM-Ticket empfehlen würde, ist in der Gunst von Trainer Niko Kovac deutlich gefallen. Nach einer Meinungsverschiedenheit in Augsburg, wo Gacinovic recht ungehalten auf seine Auswechslung reagierte, durfte er nur noch zweimal über die vollen 90 Minuten ran.

Beim Pokal-Halbfinale auf Schalke ersetzte er den verletzten Kevin-Prince Boateng, gegen die Hertha spielte er erstmals seit Ende Februar von Beginn an. "Natürlich bin ich unzufrieden. Aber ich bin geduldig und muss einfach besser werden", zeigte sich Gacinovic selbstkritisch.

Gacinovic lautert auf seine Chance

Da nach der Rotsperre gegen Makoto Hasebe, der Verletzung von Jonathan De Guzman und dem ungewissen Fitnesszustand von Boateng die Alternativen in der Zentrale jedoch immer weniger werden, wäre alles andere als ein Einsatz des flexibel einsetzbaren Mittelfeldspielers zumindest verwunderlich. "Ich bin optimistisch und bin mir sicher, dass meine Zeit kommt."

Mit wie viel Spaß und Erfolg ein Kräftemessen mit dem Rekordmeister verbunden ist, wird sich freilich erst zeigen müssen. Selbst wenn Bayern-Trainer Jupp Heynckes die erste Garde für höhere Aufgaben im Santiago Bernabéu schonen wird, wird auf die Eintracht einiges zukommen.

"Die haben auf jeder Position zwei oder drei Topspieler. Die sind schnell, technisch stark, aggressiv und wollen immer gewinnen", so Gacinovic, der dem kommenden Gegner zumindest vor und nach Abpfiff die Daumen drücken wird. "Ich erwarte, dass sie Real schlagen und ins Finale einziehen." Dann wäre für die Bayern auch eine Niederlage gegen die Eintracht mehr als verkraftbar.

Sendung: hr-iNFO, 24.04.18, 14 Uhr