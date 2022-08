Eintracht Frankfurt tritt im Uefa-Supercup gegen Real Madrid an. Verfolgen Sie das Spiel am Mittwoch in der Audio-Reportage des hr live und in voller Länge.

Im Uefa-Supercup steht für Eintracht Frankfurt am 10. August das Finale an. Die Hessen treten dabei in Helsinki gegen den spanischen Top-Club Real Madrid an. Anstoß der Begegnung ist um 21 Uhr.

Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt im Audio-Stream

Das Spiel von Eintracht Frankfurt können Sie bequem im Audio-Stream von hr-iNFO und hessenschau.de hören. Dort wird die volle Partie gegen Real Madrid über 90 Minuten (und ggf. länger) begleitet. Der Stream zum Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid wird kommentiert von Tim Brockmeier und Martina Knief.

Spannung pur zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt

Real Madrid hat sich als Sieger der Champions League 2022 für das Spiel um den europäischen Supercup qualifiziert, Herausforderer Eintracht Frankfurt als Sieger der Europa League. Die Frankfurter gehen als Außenseiter in das Duell.

