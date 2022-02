Kaum eigene Chancen, wenig Spielfluss und wieder eine Niederlage: Eintracht Frankfurt hat auch beim 1. FC Köln verloren. Durch die Niederlage stecken die Hessen weiter im Tabellenmittelfeld fest.

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga-Rückrunde bereits die vierte Niederlage kassiert. In einer ereignisarmen Partie verloren die Hessen am Samstagabend beim 1. FC Köln mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages schoss dabei FC-Knipser Anthony Modeste in der 84. Minute. Durch die Niederlage bleiben die Hessen im Tabellenmittelfeld stecken.

Die Eintracht, die in der Startelf eigentlich recht defensiv aufgestellt war, begann flott und munter bei den Rheinländern. Schon in der neunten Minute hatte Sebastian Rode die beste Möglichkeit im ersten Durchgang. Sein Schuss aus elf Metern landete aber nicht im Tor sondern auf dem Knie von Jonas Hector. Im Anschluss waren die ersten 25 Minuten durchaus ansehnlich, was nun aber vornehmlich an den gastgebenden Kölnern lag.

Lindström trifft die falsche Entscheidung

Erst musste Eintracht-Keeper Kevin Trapp gegen Dejan Ljubicic retten (17.), dann vergab Salih Özcan (26.) einen Kopfball aus wenigen Metern. Im Anschluss wurde die Partie jedoch von Minute zu Minute fahriger, die Qualität der Anfangsphase konnte die Begegnung nicht halten. Die Eintracht, die nach dem guten Start mehrheitlich hinterher gelaufen war, hatte vor der Halbzeit aber noch zwei gute Möglichkeiten.

Erst gab Rafael Borré einen ersten Warnschuss ab (35.), dann tauchte Jesper Lindström frei vor Köln-Keeper Timo Horn auf. Der Däne entschied sich aber nicht für den Abschluss, sondern versuchte sich an einem Pass in die Mitte, der mühelos abgeblockt werden konnte. So ging es verdientermaßen torlos in die Kabine.

Sehr fehlerbehaftetes Spiel

So sollte es nicht weitergehen, dachte sich zumindest Eintracht-Coach Oliver Glasner und brachte Daichi Kamada für Rode. Ein wenig mehr Offensiv-Power, das war die hessische Hoffnung - die sich leider nicht erfüllte. Da aber auch die Kölner harmlos blieben, wollte auch FC-Coach Steffen Baumgart mehr Schwung sehen und schickte nach einer Stunde Knipser Modeste aufs Feld.

Das Spiel blieb auch im Anschluss fehlerbehaftet, die Kölner hatten nun jedoch wieder mehr von dieser nun extrem fahrigen Partie. Ein Fernschuss von Ljubicic war aber lange das höchste der FC-Gefühle. Und die Eintracht? Von der kam noch weniger. Das Spiel fand nun teilweise vollständig in der Frankfurter Hälfte statt, zunächst aber ohne große Spannung.

Modeste trifft kurz vor Schluss

Als sich die meisten schon auf ein torloses Remis eingestellt hatten, war es in der 84. Minute dann aber um die Hessen geschehen. Modeste tauchte das erste Mal komplett frei vor Trapp auf und nutzte die mit Abstand beste Möglichkeit der zweiten Hälfte zum über 90 Minuten gesehen nicht ganz unverdienten 1:0-Endstand (84.).

Weitere Informationen 1. FC Köln – Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0) Köln: Horn - Schmitz (88. Schaub), Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Skhiri, Ljubicic (80. Schindler), Kainz (80. Thielmann), Uth (88. Duda) - Andersson (61. Modeste)

Frankfurt: Trapp – Tuta (90. Lenz), Hinteregger, Ndicka - Jakic, Sow, Rode (46. Kamada, 90. Lammers), Chandler (82. da Costa), Kostic - Lindström (76. Hauge) Borré



Tore: 1:0 Modeste (84.)

Gelbe Karten: Andersson – Hinteregger, Jakic



Schiedsrichter: Dingert (Gries)

Zuschauer: 10.000 Ende der weiteren Informationen