Die MT Melsungen will in der Handball-Bundesliga nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg einfahren.

Am Sonntag empfangen die Nordhessen dazu den Vize-Meister aus Flensburg in der heimischen Halle um 14 Uhr. Der Gast aus dem Norden ist aktuell Vierter, zwei Plätze dahinter liegt die MT. Mit einem Sieg könnten die Melsunger Boden gut machen. "Die Niederlagen vor der Pause in Lemgo und bei den Rhein-Neckar Löwen haben wehgetan“, erklärte Torhüter Silvio Heinevetter vor der Partie. "Jetzt geht es nicht mehr nur darum, uns weiter zu entwickeln, sondern auch Punkte einzufahren. Wir müssen jetzt liefern."