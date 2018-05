Vor dem Pokalfinale ist die Favoritenrolle klar verteilt. Die Eintracht braucht laut Coach Niko Kovac das "Maximum", um eine Chance zu haben. Hoffnung auf eine Frankfurter Sensation machten am Freitag eigentlich nur die Bayern.

Der Unterschied zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt spiegelte sich am Freitag selbst bei der Auswahl der Kleidung wider. Während sich Jupp Heynckes und Mats Hummels in schlabbrigen Trainingsklamotten den Fragen der Journalisten stellten, präsentierten sich Niko Kovac und David Abraham im feinsten Zwirn. Dunkler Anzug, helles Hemd, die Haare ordentlich gescheitelt. Bei besonderen Anlässen macht man sich eben schick. "Wir können ja nicht behaupten, jedes Jahr ein Finale zu spielen", kommentierte Noch-Eintracht-und-bald-Bayern-Coach Kovac. "Da ist uns München einen Schritt voraus."

Wie im vergangenen Jahr gegen den BVB präsentierten sich der Frankfurter Trainer und sein Kapitän beim Saison-Highlight noch einmal von ihrer besten Seite. Mit geradem Rücken und konzentriertem Blick unterstrichen sie unisono die besondere Bedeutung dieses Endspiels. Ein optimistisches Lächeln kam beiden dabei allerdings nicht über die Lippen. "Jeder von uns hat eine gewisse Dosis Anspannung und Nervosität."

Bayern ganz locker

Rund zwei Meter weiter links sah das grundlegend anders aus: Die betont lockeren Bayern scherzten direkt zu Beginn der Presserunde fröhlich drauflos. Der ursprünglich für den Medientermin im Bauch des Olympiastadions vorgesehene Thomas Müller sei ins Hotel geschickt worden, um einen pünktlichen Trainingsbeginn um 17 Uhr zu gewährleisten, lachte Heynckes. "Der redet ja so gerne. Ohne ihn können wir das hier zügiger durchziehen."

Die Vorzeichen vor einem Finale könnten wohl eindeutiger nicht sein. Der FC Bayern spielt um den Saison-Trostpreis Doublegewinn, die Eintracht braucht ein Fußballwunder für den ersten Titel seit 30 Jahren. "Wir müssen ans Maximum kommen und dann hoffen, dass die Bayern einen nicht so guten Tag erwischen", fasste Kovac die Ausgangslage vor dem Pokalfinale am Samstag (20 Uhr/live im Ersten) zusammen. Sollte alles normal laufen, hat die Eintracht gegen den übermächtigen Rekordmeister wohl kaum eine Chance. Alles andere als jubelnde Bayern wäre eine Sensation. "Wenn beide das Maximum erreichen, wird es für uns sehr, sehr schwer."

Top-Angriff gegen Top-Abwehr - zumindest im Pokal

Dabei beweist schon ein kurzer Blick in den Statistikbogen, dass sich beide Teams das Finale durchaus verdient haben. Die Bayern, weil sie eben die Bayern sind und sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale mal eben sechs Tore erzielten. Die Eintracht, weil sie in fünf Pokalrunden nur in Heidenheim einen Gegentreffer kassierte. Der beste Angriff trifft am Ende der Saison auf die beste Abwehr. Ein würdiges Endspiel, sollte man meinen. "Die Eintracht spielt eine sehr, sehr gute Runde. Sie waren letztes Jahr hier, sie sind dieses Jahr hier, das ist großartig", lobte Heynckes deshalb auch pflichtbewusst.

Die hochgelobte Eintracht wird sich im Abschiedsspiel von Trainer Kovac jedoch noch einmal auf ihre etwas verlorengegangenen Stärken besinnen müssen, um ein im Ansatz würdiger Gegner zu sein. Hinten kompakt stehen, aggressiv in die Zweikämpfe gehen, die wenigen Konter nutzen. "Wir müssen eklig sein", formulierte Kevin-Prince Boateng schon vor dem Abflug die Herangehensweise.

Lob von Hummels und Heynckes

Eine positive Nachricht für die Eintracht ist da, dass pünktlich zum Endspiel in Berlin zumindest personell alle Sorgen überwunden sind. Der zuletzt in der Liga gesperrte Makoto Hasebe wird ebenso wieder ins Team rutschen wie Abwehrchef Abraham. Auch Pokalheld Luka Jovic hat seinen Platz in der Startelf wohl sicher. Die Eintracht kann im Gegensatz zu den Bayern, die auf Arturo Vidal, Arjen Robben und Jérôme Boateng verzichten müssen, in Bestbesetzung auflaufen.

Unterschätzen werden die Bayern ihre hessischen Konkurrenten deshalb definitiv nicht. "Das ist eine Mannschaft, die sehr schwer zu bespielen ist. Das ist eine wirklich schwierige Aufgabe", ermahnte Hummels seine Mitspieler noch einmal zur Vorsicht. Die Eintracht habe in dieser Saison bewiesen, dass sie große Mannschaften ärgern kann. "Auch wenn sie jetzt eine kleine Delle haben, sehe ich das Spiel nicht so klar wie die Öffentlichkeit", machte am Ende der Pressekonferenz ausgerechnet Heynckes der Eintracht Mut. "Aus meiner Erfahrung ist vieles möglich. Wir sind gewarnt."