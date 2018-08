Nach fünf Gegentoren und schwacher Leistung im Supercup ist der neue Frankfurter Torwart Frederik Rönnow schon vor Saisonstart in der Kritik. Die Eintracht ist um Schadensbegrenzung bemüht, Unterstützung gibt's vom Vorgänger.

Der Einstand bei seinem neuen Arbeitgeber Eintracht Frankfurt hätte für Frederik Rönnow nicht viel schlechter laufen können. Im ersten Training verdrehte er sich das Knie und musste tagelang pausieren. Im ersten Pflichtspiel machte er eine mehr als unglückliche Figur und bekam vom FC Bayern gleich fünf Gegentreffer eingeschenkt. Statt herzlicher Begrüßung in seiner neuen sportlichen Heimat muss sich Rönnow prompt mit Zweifeln an seinen Fähigkeiten auseinandersetzen. Kann Rönnow Bundesliga?

Rönnows Wettkampf mit der Zeit

Der als Nachfolger von Lukas Hradecky verpflichtete 26-Jährige bringt auf den ersten Blick alles mit, was ein gestandener Schlussmann braucht. Mit einer Körpergröße von 1,90 Meter verfügt er über Gardemaß, er hat sämtliche Junioren-Nationalteams durchlaufen und mit insgesamt 173 Spielen in Dänemarks erster Liga auch genug Erfahrung gesammelt. In der vergangenen Saison spielte er neun Mal, im Jahr davor sogar elf Mal zu null. "Der ist gut, glaubt mir", sprang ihm am Montag auch sein Vorgänger zur Seite.

Der Neu-Leverkusener Hradecky, der wie Rönnow über die Stationen Esbjerg und Bröndy nach Frankfurt gekommen war, stattete der Eintracht einen Besuch ab und schaute sich am Tag nach dem Supercup-Debakel auch das Training an. "Das ist ein guter Junge", sagte er dort der FR . "Er braucht nur noch ein wenig Zeit."

Genau die hat Rönnow allerdings nicht. Spätestens seit dem vergangenen Sonntag ist es mit der Ruhe in Frankfurt und der Euphorie vergangener Pokalsieger-Tage erst einmal vorbei. Der personelle Umbruch auf Spielfeld und Trainerbank hat Spuren hinterlassen. Das Letzte, das die Eintracht in der aktuellen Situation braucht, ist ein unsicherer Torwart.

Weggefährte warnte schon im Juni

Sicher darf man die Partie gegen die übermächtigen Bayern zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung nicht überbewerten, eine solche Premiere kann allerdings langfristige Folgen haben. Falsches Timing beim Rauslaufen vor dem 0:2, schlecht gestanden beim 0:4, immer wieder kleinere Wackler beim Spielaufbau und teils harmlosen Schüssen. Das sitzt erst einmal drin im Torhüter-Hinterkopf. Eine Situation, auf die sich Rönnow nach mehreren durchweg erfolgreichen Jahren schnellstmöglich einstellen muss.

Beim 0:2 lief Rönnow nicht konsequent raus und stand bei Lewandowskis Kopfball im Niemandsland. Bild © Imago

"So etwas wie eine Krise hatte er bisher noch nicht wirklich", hatte der dänische Sportjournalist Gisle Thorsen kurz nach der Verpflichtung Rönnows im Gespräch mit dem hr-sport betont. Rönnow sei reaktionsstark, immer zuverlässig und stark am Ball. Eine echte Drucksituation musste er aber noch nicht überstehen. "Das kann natürlich auch ein Nachteil sein", so Thorsen.

Hübner steht zu Rönnow

Damit es gar nicht erst soweit kommt, stellte sich zu Beginn der Trainingswoche auch Sportdirektor Bruno Hübner vor seine neue Nummer eins. "Ich glaube schon, dass er in zwei Situationen gezeigt hat, dass er ein guter Torwart ist", war er um Schadensbegrenzung bemüht. Zumindest eine Parade bei einem Weitschuss von Arjen Robben kurz nach der Pause blieb in Erinnerung.

Die nächste Bewährungsprobe, die auf Rönnow und seine Vorderleute zukommt, wartet am Samstag (15.30 Uhr) in der ersten Pokalrunde beim SSV Ulm. Verlieren ist verboten, das versteht sich beim Titelverteidiger von selbst. Selbst ein weiteres unglückliches Gegentor sollte vermieden werden. "Wir brauchen jetzt Erfolgserlebnisse", so Hübner, der Rönnow mit einem Vergleich zu den letzten beiden Eintracht-Keepern Mut machte: "Ich kann mich daran erinnern, dass auch Lukas Hradecky und Kevin Trapp so angefangen haben", sagte er.

Besonders bei Trapp war die Situation dramatisch: Der Nationaltorhüter flog in seinem ersten Pflichtspiel für die Eintracht beim Pokalspiel in Aue (2012) nach 19 Minuten vom Platz, Frankfurt verlor 0:3. Den Aufstieg zum Frankfurter Kapitän und WM-Teilnehmer hat es trotzdem nicht gestoppt. Derzeit ist Trapp übrigens dritter Torwart bei Paris St. Germain.