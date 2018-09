Im System von Eintracht-Trainer Adi Hütter (li.) fehlt es an Kreativkräften.

Im System von Eintracht-Trainer Adi Hütter (li.) fehlt es an Kreativkräften. Bild © Imago

Der Abgang von Kevin-Prince Boateng hat bei Eintracht Frankfurt eine Lücke gerissen. Der Spielwitz ist weg, Spieler mit Potenzial wurden degradiert oder sind verletzt. Und was macht eigentlich Makoto Hasebe?

In der italienischen Serie A gibt es derzeit einen Spieler, der ein Mittelklasse-Team auf den zweiten Tabellenplatz geführt hat. Er reißt seine Mannschaft mit, ordnet das Spiel und strahlt dabei auch noch Torgefahr aus. Beim spektakulären 5:3-Sieg gegen Genua am vergangenen Spieltag erzielte er den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, das 2:1 leitete er ein, das 3:1 bereitete er mit einem sehenswerten Seitfallzieher direkt vor. Sein Name: Kevin-Prince Boateng. Seine Statistik: drei Tore in vier Pflichtspielen für Sassuolo. Sein Ex-Verein, der ihn schmerzlich vermisst: Eintracht Frankfurt.

Die Eintracht erspielt sich keine Chancen

Denn bei den Hessen klafft nach dem Abgang des 31-Jährigen im Mittelfeld eine große Lücke. Nachdem Boateng in der vergangenen Spielzeit noch das Tempo vorgab, die Defensive organisierte und gleichzeitig die Offensive mit seinen Ideen bereicherte, werden diese Jobs momentan nur unzureichend ausgefüllt. Neu-Trainer Adi Hütter setzt in seinem 4-2-3-1-System auf zwei Zerstörer auf der Doppelsechs, die Impulse sollen über die Außenbahnen kommen. Problem dabei: Kommen sie aber kaum.

In den bisherigen zwei Bundesliga-Spielen flogen ganze drei Schüsse aufs Tor des Gegners. Dass alle drei drin waren, spricht für die Effizienz. Dass es insgesamt aber nur drei waren, spricht für mangelnde Kreativität. Chancen sind in der – zugegeben noch sehr kurzen – Saison der Eintracht absolute Mangelware. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Torro und Fernandes keine Spielgestalter

Im zentralen Mittelfeld spielt mit Lucas Torro und Gelson Fernandes ein Duo, das seine Stärken beim Erobern, aber eben nicht dem Verteilen von Bällen hat. Der Spanier und der Schweizer gehören zur Kategorie Abräumer, kluge Pässe in die Spitze gibt es nur sehr selten. In der auf Umschaltspiel ausgelegten Spielweise von Coach Hütter ist das Spiel gegen den Ball auf dieser Position zwar erst einmal wichtiger. Da aber weder das Pressing noch die Flügelzange funktionieren, machen sich die fehlenden Akzente aus der Mitte stark bemerkbar. Das Spiel der Eintracht lahmt.

Abhilfe in Sachen Tempo nach vorne sollen eigentlich Filip Kostic und Nicolai Müller verschaffen. Da aber sowohl Müller trotz seines Tores in Freiburg als auch Kostic bislang eher an alte Hamburger Zeiten anknüpften und sehr unauffällig blieben, lastet die komplette Spielgestaltung auf den schmalen Schultern von Mijat Gacinovic. Der Serbe bemühte sich hinter der einzigen Spitze Sebastien Haller bislang redlich und gehört sicher zu den besseren Frankfurtern der vergangenen Wochen. Ganz alleine kann der 23-Jährige die Probleme aber auch nicht beheben.

Rebic nicht fit, Hasebe nicht im Kader

Einige, die durchaus zu einer Verbesserung der Situation beitragen könnten, sind entweder verletzt oder in die zweite Reihe abgeschoben. Vizeweltmeister Ante Rebic hat seit dem Supercup-Debakel gegen die Bayern nicht mehr trainiert und leidet seit Wochen an rätselhaften Schmerzen im Adduktorenbereich. "Ich kann keinen Fahrplan aufstellen, wann er wieder fit ist", sagte Coach Hütter nach der 1:2-Niederlage gegen Bremen. Die Eintracht tappt bei der Suche nach den Gründen für die Verletzung des Kroaten weiter im Dunkeln. Schuld könnte auch das Schambein sein, eine mehrwöchige Zwangspause wäre die Folge. "Wir hoffen, dass er schnell zurückkommt. Er ist ein sehr wichtiger Spieler", so Hütter.

Ein sehr wichtiger Spieler war jahrelang auch Makoto Hasebe. Unter Niko Kovac pendelte der Japaner stets zwischen Libero und Sechser hin und her. Wenn er fit war, spielte er immer. Unter Hütter ist das allerdings anders. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall gegen Freiburg stand Hasebe gegen Bremen aus Leistungsgründen nicht im Kader. Marco Russ und Evan N’Dicka bekamen in der Abwehr; Torro, Fernandes und Jonathan De Guzman im Mittelfeld den Vorzug. Eine bemerkenswerte bis verwunderliche Entscheidung. Denn vor allem fußballerisch gehört der 34-Jährige noch immer zu den Besten in Frankfurt.

Das vergebliche Warten auf einen Transfer

Da zudem Marc Stendera nach längerem Aufenthalt in der inzwischen aufgelösten Trainingsgruppe II wohl ebenso keine Rolle mehr spielt wie Marco Fabián, der nicht mal für die Europa League gemeldet wurde, sind die Alternativen im Mittelfeld der Eintracht mehr als knapp. Der lange ersehnte Transfer eines neuen zentralen Mittelfeldspielers blieb aus, das Transferfenster ist seit Freitag geschlossen. Ein adäquater Ersatz für Boateng ist nicht in Sicht.

