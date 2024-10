Nach starken Leistungen Eintracht Frankfurt verlängert mit Kaua Santos

In den vergangenen Wochen vertrat Kaua Santos Keeper Kevin Trapp im Tor von Eintracht Frankfurt. Nach guten Leistungen haben die Hessen den Vertrag mit dem Brasilianer nun verlängert.

Eintracht Frankfurt hat die starken Leistungen von Kaua Santos im Tor der Hessen belohnt und den Vertrag des Brasilianers verlängert. Das gaben die Hessen am Mittwoch bekannt. Der neue Kontrakt läuft bis 2030 und wurde damit um zwei Jahre ausgedehnt.

"Kaua hat sich in den vergangenen Monaten gut weiterentwickelt und wir sind fest von seinem Potenzial überzeugt. Wir wollen langfristig mit ihm zusammenarbeiten und freuen uns, dass wir den Vertrag bis 2030 verlängern konnten", wird Sportvorstand Markus Krösche in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und meinen Vertrag vorzeitig verlängert zu haben. Ich werde weiter hart arbeiten und möchte mit der Eintracht viel erreichen", sagte Santos.

Profidebüt bei der Eintracht

Der Brasilianer kam im August 2023 aus Rio de Janeiro zur Eintracht. In seiner ersten Saison absolvierte er 13 Partien für die U21 der Hessen in der Regionalliga Südwest. In der laufenden Spielzeit kam Santos zu seinem Profidebüt. Am dritten Bundesligaspieltag ersetzte er im Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg in der zweiten Halbzeit den verletzten Kapitän Kevin Trapp.

Der 21-Jährige hütete wettbewerbsübergreifend auch in den fünf darauffolgenden Partien das Frankfurter Tor und zeigte teils spektakuläre Paraden. "Wir haben zuletzt einen Vorgeschmack auf Kauas Leistungsfähigkeit bekommen. Ich freue mich, weiterhin gemeinsam mit ihm an seinen Potenzialen zu arbeiten", so Torwarttrainer Jan Zimmermann.