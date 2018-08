Der SV Darmstadt 98 stellt sich nach den Ausschreitungen von Magdeburg auf die Seite seiner Fans und erhebt Vorwürfe gegen die Polizei. In der Schuldfrage steht nun Aussage gegen Aussage.

Zweitligist Darmstadt 98 erhebt aufgrund der Vorfälle vor dem Pokalspiel am Freitag beim Ligarivalen 1. FC Magdeburg (1:0) schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Der Klub empfindet den Einsatz der Beamten im Bereich des Gästeparkplatzes "als ungerechtfertigt sowie unverhältnismäßig und kritisiert das Vorgehen der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Thüringen", hieß es in einer Stellungnahme der Lilien.

Mehrere Darmstädter Fans im Krankenhaus

Nach Angaben der Hessen mussten Darmstädter Fans vor Ort medizinisch behandelt werden, einer davon im Krankenhaus. Sieben weitere Anhänger suchten nach ihrer Rückkehr in Darmstadt Krankenhäuser auf. Außerdem wurden bei dem Einsatz zwei Polizeibeamte verletzt. Aus Sicht des Vereins "hätten jegliche Blessuren an diesem Abend durch eine deeskalierende Strategie" vermieden werden können.

"Genauso, wie der SV 98 keinerlei Gewalttäter in den Reihen seiner Fans akzeptiert, kann er auch keine gewalttätigen Übergriffe auf seine Fans oder Mitarbeiter dulden", sagte Präsident Rüdiger Fritsch: "Wir erhoffen uns daher von der Polizei in Magdeburg, diese Vorfälle aufzuklären und auch im Sinne anderer Gastvereine zu einer deeskalierenden Einsatzstrategie zu finden."

Polizei mit anderer Darstellung

Die Polizei hatte am Samstag davon gesprochen, dass 20 sogenannte Darmstädter Problem-Fans einen Weg in der Nähe des Stadions blockiert und so einen Einsatz provoziert hätten. Nachdem sie der Aufforderung der Polizei zur Räumung nicht nachgekommen seien, hätten Beamte sie vom Weg gedrängt. Dabei sei es zu massivem Widerstand seitens der Gäste-Fans gekommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Nach Angaben der Ordnungskräfte sollen durch Schläge, Tritte und Wurfgeschosse zwei Polizeibeamte verletzt worden sein, einer von ihnen sei nicht mehr dienstfähig. Zudem wurden laut Polizei zwei Darmstadt-Fans verletzt, zwei in Gewahrsam genommen und sechs Anzeigen gestellt.

Nach zwei Tagen Ausklärungsarbeit, die Präsident Fritsch bereits am Samstag angekündigt hatte, widersprachen die Lilien nun diesen Darstellungen.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Montag, 20.08.18, 23.15 Uhr